Ber om unnskyldning for Anne Frank-bok

To uker etter at Anne Franks angiver «ble avslørt» i en bok, ber det nederlandske forlaget om unnskyldning.

Anne Frank og en lapp hun skrev i 1942. Teksten er på nederlandsk og handler om at hun drømte om å reise til Hollywood.

Nå nettopp

Var det en jødisk advokat som tipset tyskerne om hvor de kunne finne Anne Frank og familien hennes? Det er konklusjonen i boken «Hvem forrådte Anne Frank?», som kom på norsk i forrige uke.

Boken fikk mye oppmerksomhet, særlig i Nederland. Det gikk ikke mange timene før historikere begynte å stille spørsmål rundt innholdet og konklusjonene.

Nå ber den nederlandske utgiveren av boken om unnskyldning og sier at det skulle vært gjort mer for å kvalitetssikre teksten. Inntil videre vil de ikke trykke flere eksemplarer. Men den trekkes ikke fra bokhandlene.

Symbolet på holocaust

For mange er Anne Frank et symbol på nazistenes folkemord på jødene. Hun ble født i Tyskland. Ett år etter nazistenes maktovertagelse flyktet familien til Amsterdam. Da de tyske okkupantene intensiverte jakten på jødene i 1942, gikk familien under jorden.

I august 1944 ble de avslørt. Da hun var 15 år i februar 1945, døde hun i Bergen-Belsen. Faren overlevde konsentrasjonsleiren. Etter krigen ga han ut dagboken hennes. Den ble en internasjonal bestselger og er oversatt til 70 språk.

I Bergen-Belsen er det en minnestein for Anne Frank og søsteren Margot.

Peker på angiveren

Derfor vakte det oppsikt da etterforskere hevdet at de med 85 prosents sikkerhet kunne peke ut mannen som tipset politiet om hvor familien Frank skjulte seg.

Den nederlandske utgaven gikk rett inn på bestselgerlistene.

Boken er skrevet av canadiske Rosemary Sullivan. Den bygger på seks års etterforskningsarbeid av en gruppe ledet av den tidligere FBI-agenten Vince Pankoke.

De pekte på den nederlandske advokaten Arnold van den Bergh. Han skal ha angitt familien Frank for å beskytte sin egen familie. De første krigsårene satt han i Amsterdams «Jødiske råd». Det besto av ledende jøder og var et bindeledd mellom den jødiske befolkningen og okkupasjonsmakten.

Da jødene tyskerne fikk tak i ble sendt østover til konsentrasjonsleirene, ble van den Bergh og hans familie boende i Amsterdam.

Mange spørsmål

Det tok ikke lang tid før nederlandske historikere reagerte. Rosemary Sullivan er historiker, men har aldri fordypet seg i nederlandsk historie.

Nederlenderne pekte på at forfatteren mener van den Bergh satt med lister over hvor jøder var skjult. Men det finnes ingen bevis for at slike lister har eksistert.

Direktøren i Anne Frank Stiftelsen, Ronald Leopold, var raskt ute med å trekke bokens konklusjoner i tvil. Han sier at det mangler altfor mange brikker i puslespillet etterforskerne hevder at de har lagt.

Han var også redd for at det kunne utløse ny antisemittisme når man peker ut en jøde som gjerningsmannen.

Skylder på amerikansk forlag

I Nederland ble boken gitt ut av forlaget Ambo Anthos. Etter at de bød høyere enn alle andre nederlandske forleggere, kjøpte amerikanske Harper Collins rettighetene for alle andre land. Nå sier forlegger Tanja Hendriks at hun skulle vært mer kritisk. Hun ber alle som føler seg krenket, om unnskyldning.

Hendriks sier at det var amerikanske Harper Collins som bestemte hvordan boken skulle bli.

Følger utviklingen

Boken har fått stor oppmerksomhet i mange land. Den norske utgaven kom i forrige uke under tittelen «Hvem forrådte Anne Frank?»

Einar Røhnebæk er forlagssjef for Harper Collins i Norge. Mandag kveld svarte han slik da Aftenposten spurte om hva han tenker etter at det nederlandske forlaget ber om unnskyldning:

– Vi har fått med oss hva som har skjedd i Nederland, og vi gjør en løpende vurdering.