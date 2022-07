Det brenner under føttene på Bolsonaro. Det meste tyder på at han må gi fra seg styringen etter høstens valg i Brasil. Samtidig tilspisser kampen om regnskogen i Amazonas seg. Det er ikke tilfeldig. Denne sommeren fikk kampen nok en gang et dødelig utfall. Verden Klimakrisen Bolsonaro kjemper for makten. Regnskog og soldater er hans viktigste våpen.

Jair Bolsonaro gyver løs på klodens lunger og tar i bruk Trump-triks for å redde makten. I ermet har han et ess som Trump manglet.

Det hele virker kjent: Meningsmålingene viser at presidenten ligger etter i valgkampen. I månedsvis har presidenten banket inn et budskap om at dersom han ikke vinner valget, er det fordi valget er «stjålet».

Men dette er ikke USA 2020: Donald Trump mot ringreven Joe Biden.