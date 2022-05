Ukrainske myndigheter hevder de har angrepet nok et russisk krigsskip

Dersom opplysningene stemmer, vil det være det andre russiske krigsskipet som blir satt ut av spill den siste måneden.

Det russiske krigsskipet Admiral Makarov skal stå i brann etter å ha blitt truffet av en ukrainsk rakett.

Det er den ukrainske presidentrådgiveren Anton Herasjtsjenko som på Telegram melder om at de har gjennomført angrepet.

Senker ukrainerne enda et skip i svartehavsflåten, vil det være et stort nederlag for Putin. Da vil han ha tapt sine to fremste skip i regionen.

Makarov er regnet som det mest moderne krigsskipet i den russiske marinen. Det ble sjøsatt så sent som i desember 2017, og har et mannskap på 200 personer. Skipet var utstyrt med en lang rekke kanoner og avanserte rakettsystemer for angrep både mot luft- og sjøbaserte motstandere.

Ikke verifisert

Ryktene om at skipet var senket spredte seg natt til fredag. De første rapportene om en eksplosjon dukket opp på sosiale medier, senere ble det varslet at skipet sto i brann. Videre meldte ukrainske aviser at det ukrainske militæret hadde angrepet skipet.

En amerikansk overvåkningsdrone har lenge kretset over området hvor Makarov-fregatten ligger, ifølge åpne datakilder. Satellittbilder viser tegn til varmeutvikling samme sted.

Aftenposten har ikke klart å verifisere angrepet ved hjelp av åpne og uavhengige kilder.

Putins pressetalsperson, Dmitrij Peskov ble spurt om ryktene på en pressekonferanse. Han sa det var «falsk informasjon».

Ukraina skal ha brukt en Neptune-missil, ifølge flere ukrainske medier. Dette er et missilsystem som er konstruert for å ta ut mål på havet. Det har en rekkevidde på 300 kilometer. Det var dette våpensystemet Ukraina brukte for å ta ut det russiske flaggskipet.

Den russiske krysseren Moskva ble senket av en ukrainsk Neptune-rakett den 13. april, det største russiske tapet på havet siden 2. verdenskrig.

Systemet er blitt brukt minst to ganger til nå i krigen. Den. 3. april traff de fregatten Admiral Essen, men lyktes ikke med å senke skipet.

Ti dager senere senket Ukraina det russiske flaggskipet Moskva.