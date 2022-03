Dette skjer i Ukraina: Nye flyangrep mot flere byer.

Ukraina melder at russernes fremrykking går stadig saktere. En ny våpenhvile skal åpne humanitære korridorer. Den skal gi sivile fra flere beleirede byer mulighet til å evakuere.

Brannmenn slukker en brann i et oljelager i Zjytomyr-området sent mandag 7. mars. Ukrainske myndigheter sier brannen ble utløst av russiske angrep.

8. mars 2022 06:17 Sist oppdatert 6 minutter siden

Krigen i Ukraina er inne i sitt 13. døgn. I en orientering fra ukrainske myndigheter om den militære situasjonen, heter det tirsdag morgen at fremrykkingen til de russiske troppene går stadig saktere, skriver BBC.

Ukraina sier at mer enn 11.000 russiske soldater er drept til nå. Russland har bekreftet at rundt 500 soldater er drept i strid. Ingen av sidene har oppgitt tall for ukrainske tap, melder Reuters.

Storbritannia vil støtte Polen hvis de gir jagerfly til Ukraina

Den britiske forsvarsministeren Ben Wallace uttalte tirsdag morgen at Storbritannia vil støtte Polen hvis Polen velger å gi jagerfly til Ukraina. Han påpeker at Storbritannia ikke kan tilby jagerfly som Ukraina kan bruke.

– Polen vil forstå at valgene de gjør ikke bare vil hjelpe Ukraina direkte, hvilket er en god ting, men også kan bety at de selv kommer i ildlinjen til land som Russland og Hviterussland, sa Wallace ifølge Reuters.

Uklart om ny våpenhvile har trådt i kraft

Russiske fly gjennomførte gjennom natten bombeangrep mot flere byer. I Sumy og Okhtyrka, nær den russiske grensen, ble boligområder bombet og et kraftverk ødelagt. Det meldes om ni drepte i Sumy, to av dem barn. Det melder BBC.

Den ukrainske visestatsminister Irina Veresjtsjuk uttaler tirsdag at sivile vil forlate Sumy fra kl. 10 lokal tid (9 norsk tid). Dette skjer etter en avtale med Russland om opprettelse av en humanitær korridor, skriver Reuters.

Våpenhvilen ble kunngjort av Russlands FN-ambassadør på et hastemøte i FNs sikkerhetsråd mandag kveld. Sivile fra Kyiv, Tsjernihiv, Kharkiv og Mariupol få lov til å forlate byene sine.

To tidligere varslede våpenhviler ble ikke respektert.

Bomber traff også oljelagre i Zjytomyr og nabobyen Tsjerniakhiv, vest for Kyiv, ifølge nyhetsbyrået AP, mens ordfører Anatol Fedoruk i Kyiv-forstaden Butsja melder om artilleriild. – Vi kan ikke engang samle inn likene fordi beskytning fra tunge våpen ikke stopper, dag eller natt, sier han.

Innbyggere i Irpin går over en improvisert bro mens de flykter fra byen. Bildet er tatt mandag 7. mars.

Innbyggere i Irpin fortsetter å flykte pågrunn av tung beskytning mot byen. Irpin er en drabantby nordvest for Kyiv. Reuters melder om folk som rømmer byen med småbarn i barnevogner eller i armene. – Byen er nesten lagt i ruiner. I området jeg bor, er det knapt noen hus som ikke er bombet, sier en ung mor til Reuters.

Havnebyen Mariupol ved Svartehavet er fortsatt omringet. Tusenvis av innbyggere er fanget i byen uten tilgang på vann og mat. Byen beskytes fortsatt tungt, melder Reuters.

Storbyen Kharkiv er fortsatt utsatt for kraftig beskytning. Artilleriild satte fyr på ni etasjer og 27 leiligheter i en boligblokk. Brannfolk brukte mer enn fire timer på å slukke brannen skriver BBC. Et atomforskningsinstitutt er skadet i angrepene på Kharkiv. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) melder at det ikke er økt strålingsnivå.

13 drept på brødfabrikk

En brødfabrikk i byen Makariv ble truffet av russisk beskytning. Ukrainske myndigheter melder at 13 personer ble drept. Russiske myndigheter har ikke bekreftet dette, skriver Reuters.

Rundt 1,2 millioner flyktninger til Polen

Tirsdag uttalte polske grensevakter at 1,2 millioner ukrainere har flyktet fra Ukraina til Polen etter at krigen startet 24. februar. 141.500 flyktet til Polen på mandag. Det melder Reuters. Nær 1,75 millioner har flyktet totalt. Dette ifølge FNs høykommisær for flyktninger.

Generalmajor Vitalij Gerasimov er drept av ukrainske styrker i kamper nær Kharkiv. Det melder det ukrainske forsvarsdepartementet. Opplysningene er ikke bekreftet av russiske kilder, men dersom de stemmer, er han den andre russiske generalen som blir drept i løpet av én uke.