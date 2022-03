Harde kamper i flere byer. Ny video viser angrep på en boligblokk i Kherson.

Flere ukrainske byer er under angrep tirsdag. Mange av de drepte er sivile. En ny video viser et angrep på en boligblokk i Kherson.

Øystein Tronsli Drabløs Journalist

Øyvind Tveter Journalist

1. mars 2022 15:55 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag har en video av en brann i en boligblokk sirkulert i sosiale medier. Blokken ligger i byen Kherson, sør i landet. Plutselig eksploderer det på taket av bygget, idet det treffes av et nytt angrep.

Aftenposten har stedsverifisert videoen.

Mandag kveld kom meldingene om at byen er omringet av russiske soldater. Ifølge rådgiveren til president Volodymyr Zelenskyj pågår det kamper i byen.

Ordfører Ihor Kolykhaiev har skrevet et innlegg på byens egne nettsider. Det har tittelen «Byen står i brann». Ordføreren skriver at det brenner i både boliger og annen infrastruktur.

– Vi prøver å koordinere nødtjenestene. Men jeg må innrømme at det er veldig vanskelig nå, skriver Kolykhaiev.

Han ber innbyggerne i byen om å holde seg unna gatene. Samtidig ber han de russiske soldatene om å forlate byen og stanse bombingen av sivile.

– Dere har allerede tatt alt dere ønsker. Det inkluderer menneskeliv, skriver han videre.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet, har russiske styrker trappet opp bruken av artilleri rundt byene Kharkiv og Tsjernihiv.

«Bruken av tungt artilleri i tett bebodde områder øker risikoen for sivile tap», skriver de på Twitter.

Barn såret etter bombing i Kharkiv: – Terror

I Ukrainas nest største by er et administrasjonsbygg i byen bombet. Det samme er byens operahus. Aftenposten har stedsverifisert bilder og videoer som viser store ødeleggelser på byggene.

Også deler av Frihetsplassen, som er navnet på torget utenfor administrasjonsbygget, er rammet.

Ifølge nødtjenestene i byen er syv mennesker drept og minst 24 såret. 11 ble fraktet til sykehus, blant dem ett barn. Fortsatt teller nødtjenestene sårede, melder byen.

Klokken 13.20 tirsdag meldte byens nødstjenester på meldingstjenesten Telegram at en fem etasjer høy boligblokk var blitt bombet. Skadeomfanget er enn så lenge uklart.

I en tale til Europaparlamentet tirsdag, sa president Zelenskyj at det var to kryssermissiler som rammet administrasjonsbygget og operahuset. Han kaller angrepene i Kharkiv for terror.

– Missilet som traff Frihetsplassen, hele byens fasade, er terror mot hele byen. Dette er terror mot Ukraina, sa Zelenskyj.

Mandag ble det kjent at flere sivile mistet livet og flere titall ble skadet etter at et boligområde i byen ble teppebombet.

FN: 536 sivile bekreftet skadet i krigen

Tirsdag melder FNs høykommissær for menneskerettigheter at de har registrert mer enn 536 mennesker som er blitt skadet så langt i krigen. 136 er drept.

13 av disse er barn. I tillegg er ytterligere 26 barn såret. Det samme er 400 andre sivile.

FN understreker at dette kun er antallet drepte og skadede de har klart å verifisere. Det reelle tallet er trolig langt høyere, skriver de.

Ifølge FN er de fleste sivile tapene forårsaket av eksplosive våpen med stor rekkevidde i tett befolkede områder. Slike eksplosiver er brukt både av artilleri, rakettsystemer og flyangrep.

En gravid kvinne og flere barn sitter utenfor en idrettshall som er omgjort til bomberom i Mariupol. Ifølge ordføreren i byen er de blitt «hamret med artilleri» i flere dager.

– Hamrer oss med artilleri

Ifølge ordføreren i Mariupol er boligområder i byen blitt beskutt i mer enn fem dager. Han sier at flere er såret, og at kvinner og barn er blant de drepte.

– De hamrer oss med artilleri, de beskyter oss med Grad-raketter, de angriper oss fra fly, sa ordfører Vadym Boisjenko.

Tirsdag ettermiddag melder ukrainske nødtjenester at en landsby i nærheten av byen Odesa er blitt bombet, sør i landet. Én person skal være drept og to såret etter at en gassrørledning ble skadet. Ni boliger skal ha blitt ødelagt i landsbyen, ifølge myndighetene.

I tillegg er over 70 militære døde etter at en militærbase i Okhtyrka i Sumy-regionen ble angrepet. Det har regionens administrasjonssjef Dmytro Shyvytsky meldt på Facebook og det ukrainske parlamentet på Twitter.