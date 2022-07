Putin har hånden på gasskranen. Biden håper Saudi-Arabias kronprins kan bli redningen.

Biden må svelge noen kameler under besøket til Saudi-Arabia. Det kan koste mer enn det smaker.

Effektene av Ukraina-krigen kjennes over hele verden. USAs president Joe Biden er nå i Midtøsten for å få tak i mer olje. Her talte Biden nær Israels hovedstad Tel Aviv onsdag. Til venstre er Israels statsminister Yair Lapid og president Isaac Herzog.

Prisene på energi og mat skyter i været. Joe Bidens popularitet stuper. Mandag ble Europa minnet om Vladimir Putins makt: Russland stengte gassen som strømmer til Tyskland gjennom Nord Stream 1.

Noe må gjøres. Biden håper å gjøre det i Midtøsten. Onsdag tok han turen til Israel og Palestina. Fredag flyr han rett til Saudi-Arabia. Der møter han kronprinsen Muhammed bin Salman.

Besøket har vakt reaksjoner. Under valgkampen sa Joe Biden at han vil gjøre Saudi-Arabia om til en «pariastat» – et land utstøtt fra verdenssamfunnet.

Men ringvirkningene av Russlands invasjon av Ukraina brer om seg. Nå er Bidens tone en annen. Midtøsten-besøket viser at effektene av Ukraina-krigen for alvor har nådd Midtøsten.

Et alternativ til Russland

Reisen vever sammen et sammensurium av temaer. Det handler om Russlands invasjon av Ukraina, terror, krigen i Jemen, Israel og palestinerne, Iran og Kina. For å nevne noe. Det skrev Biden i en kronikk i Washington Post før besøket.

– Når jeg møter saudiske ledere fredag, er målet mitt å styrke et strategisk partnerskap forankret i gjensidige interesser og ansvar, skrev Biden.

Ikke minst dreier det seg om energi og penger. Saudi-Arabia er en av verdens største oljeprodusenter. Russlands invasjon av Ukraina 24. februar blottla Europas avhengighet av russisk energi. Siden da har EU-landene kjøpt russisk olje, gass og kull til en verdi av 70 milliarder euro, ifølge det finske forskningssenteret Crea. Det er drøyt 700 milliarder kroner.

Tyskland er den desidert største kjøperen i Europa. Men også Italia, Nederland og Frankrike importerer mye russisk olje og gass.

Det gir Putin makt. Europas sårbarhet ble demonstrert mandag da Russland stengte gassrørledningen Nord Stream 1 i ti dager.

– Energiressursene i Midtøsten er avgjørende for å begrense effektene av Russlands krig i Ukraina på tilbudet i verden, understreket Biden.

Energi som pressmiddel

Nord Stream 1 stenges på grunn av vedlikehold, ifølge Russland. Men ikke alle stoler på beskjeden.

– Ingen kan si hva som vil skje når vedlikeholdet er over, sa Klaus Müller, lederen for det tyske forvaltningsorganet Bundesnetzagentur, som er ansvarlig for gass og strøm, til Reuters.

Mandag sluttet Russland å sende gass til Tyskland via Nord Stream 1. Russland hevder stengingen er på grunn av vedlikehold og at den kun skal vare i ti dager. Her fra Lubmin i Tyskland, der Nord Stream når fastlandet. Bildet er tatt i mars.

Mange mistenker at Putin egentlig prøver å legge press på Europa. Russland bruker kutt i gasstilførselen til Europa som et våpen, sa Frankrikes president Emmanuel Macron i en TV-tale torsdag.

– Det er ikke noe nytt at russerne sier at de skal drive med vedlikehold, men så er det egentlig noe helt annet de vil oppnå, sier Jakub M. Godzimirski til Aftenposten.

Godzimirski forsker på Russland og russisk energipolitikk ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). Han forteller at politikk og energi er vevd tett sammen i Russland. Kontroll over tilgangen til olje og gass er et av Putins viktigste midler for å utøve makt internasjonalt.

Det er ikke første gang Russland anklages for å kutte flommen av olje og gass for å nå et politisk mål. Mens presidenten tydde til krig i Ukraina, kan salget av gass være en måte å legge press på Tyskland, forteller Godzimirski.

– Vi er midt i en blodig krig. Da er det mange som tror at det ikke bare handler om teknisk vedlikehold, men også politisk signalisering, sier han.

Ukraina fører Biden til Midtøsten

Siden Russland invaderte Ukraina 24. februar, har energiprisene i verden skutt i været. Alt annet, inkludert mat, har dermed også blitt dyrere.

Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan prispresset truer europeisk samhold. I USA straffes Biden med dårlige meningsmålinger før mellomvalget i november.

Hva vil skje når de ti dagene satt av til vedlikehold av Nord Stream 1, er omme? Dersom Russland ikke skrur på gassen, kan det ramme hardt, skriver CNN.

Mindre tilgang på russisk olje og gass vil drive energiprisene opp

Da kan prisene generelt stige enda mer

Renten kan bli satt opp for å stoppe prisveksten

– Hadde det ikke vært for Ukraina, tror jeg ikke Biden ville reist til Saudi-Arabia, sier Sebastian Sons til Aftenposten. Han er forsker på tyske Senteret for anvendt forskning i samarbeid med Orienten (Carpo).

Saudi-Arabia er kjent for å stå bak store menneskerettighetsbrudd hjemme og krigsforbrytelser i nabolandet Jemen, ifølge Amnesty International. Drapet på journalisten Jamal Khashoggi, som ble kuttet i biter inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia, sjokkerte verden i 2018.

Biden har tidligere gått hardt ut mot Saudi-Arabia og landets de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman. Besøket fredag er en kursendring for den amerikanske presidenten, ifølge Sons.

Saudiske spesialstyrker gir en salutt til en skjerm som viser bilde av Saudi-Arabias kronprins og fungerende leder Mohammed bin Salman (t.v.) og kong Salman.

Uten andre alternativer

Det er også risikabelt for Biden. Mange amerikanere misliker Saudi-Arabia. Myndighetene hevder også at de ikke kan øke oljeproduksjonen. Sons mener at det kan være sant. Dermed er det begrenset hva Biden kan vinne på et besøk som kan koste ham stort.

– Men det er ikke sikkert Biden har noen andre valg enn å ta disse vanskelige stegene, sier Sons.

– Jeg tror besøket aller mest handler om innenrikspolitikk og mellomvalget. Biden er nødt til å få til noen økonomiske seiere. Men hvis prisen på olje, gass og diesel holder seg høy, vil Bidens popularitet bli rammet.

Og selv om bin Salman skulle love Biden det han ber om, er det ingenting som kan stoppe kronprinsen fra å ombestemme seg senere.

– Mohammed bin Salman kan love Biden hva som helst. Men det vil ikke bli en formell avtale. Så hvis situasjonen i regionen endrer seg, eller hvis bin Salman skifter mening, kan det bli på Bidens bekostning, sier Sons.

Kronprinsen på verdensscenen

For Saudi-Arabia er situasjonen mye mer gunstig. Selv om landet ikke skulle ha mulighet til å pumpe mer olje, er det andre ting Biden gjerne vil ha.

Blant annet vil presidenten samarbeide tettere med Saudi-Arabia for å balansere mot Iran og Kina. Han ønsker også et bedre samarbeid mellom Israel, Saudi-Arabia og de andre Gulf-statene.

Til gjengjeld kan Mohammed bin Salman be om våpen og sikkerhetsgarantier, forteller Sons. Han kan også kreve mer amerikansk støtte i kampen mot houthi-opprørere i Jemen.

Jamal Khashoggi Way ble i juni det nye navnet på gaten utenfor Saudi-Arabias ambassade i Washington. Den saudiske journalisten ble drept og partert inne på det saudiske konsulatet i Istanbul i Tyrkia i 2018.

Bidens besøk er i seg selv en stor diplomatisk seier for bin Salman.

– Han kan fremstille seg som uunnværlig og den ubestridte lederen i regionen. Det skjer etter at ryktet hans har lidd som følge av drapet på Khashoggi og menneskerettighetssituasjonen, sier Sons.

– Alt dette blir nå glemt, og han står igjen midt på verdensscenen. Jeg tror det er Muhammed bin Salmans største seier, på et personlig plan.