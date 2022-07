Etter tre år i jobben går Sri Lankas president av. Hvordan klarte han å styre landet til randen av kollaps?

Gotabaya Rajapaksa anklages for å være skyld i den verste økonomiske krisen på over 70 år. Nå går både han og statsministeren av.

Lørdag stormet demonstranter boligen til president Gotabaya Rajapaksa. Noen timer senere annonserte både han og landets statsminister at de går av.

18 minutter siden

Det var dramatiske scener som utspilte seg i Colombo lørdag. Titusener av demonstranter hadde tatt til gatene i Sri Lankas hovedstad.

Først stormet de boligen til president Gotabaya Rajapaksa. Hverken politiet eller militæret klarte å stoppe dem.

En livestream viser hundrevis av mennesker som har samlet seg i presidentpalasset. De er rasende og roper slagord mot den 73 år gamle presidenten.

Noen tar seg friheten til å ta en dukkert i presidentens basseng. En stor folkemengde har også samlet seg utenfor boligen. Andre tar seg inn på presidentens kontor.

Noen timer senere er det statsminister Ranil Wickremesinghes bolig som rammes. Demonstrantene bryter seg først inn, før de setter fyr på huset.

Minst 40 personer blir skadet i løpet av dagen. Flere av dem er offiserer.

Lørdagens demonstranter hadde to krav: Presidenten måtte gå. Det samme måtte statsministeren. Mot slutten av dagen var begge kravene oppfylt.

President Rajapaksa anklages for å være ansvarlig for den verste krisen siden landet fikk sin uavhengighet i 1948. Wickremesinghes for ikke å ha gjort nok for å dempe den.

Men også presidentens bror blir pekt ut som syndebukk. Familien Rajapaksa har i en årrekke sittet i sentrale maktposisjoner. Hvordan klarte de å kjøre Sri Lanka ut i grøften?

Hvem er familien Rajapaksa?

Navnet Rajapaksa har vært en del av srilankisk politikk siden 1936. Men det var først i 2005 at familien begynte å dominere på nasjonalt plan.

Da ble Mahinda Rajapaksa valgt til president. Han ga umiddelbart flere viktige ministerposter til sine familiemedlemmer og andre allierte.

Blant dem var Gotabaya Rajapaksa, dagens president. I årene som kom, havnet stadig flere av Rajapaksa-brødrene i viktige posisjoner.

I 2019 ble Gotabaya Rajapaksa president. Det til tross for at han i 2016 ble tiltalt for korrupsjon. Mahinda var forhindret i å sitte mer enn to perioder og ble derfor statsminister. To andre brødre, Basil og Chamal, ble henholdsvis finansminister og landbruksminister. I tillegg fikk Mahindas sønn, Namal, ministerposten for sport.

De siste ukene har alle i familien, bortsett fra Gotabaya, trådt av. Både den politiske og den økonomiske krisen er bare blitt dypere og dypere.

Mange mener Rajapaksa-familien ene og alene har skylden. Hvor gikk det galt?

Fakta Sri Lanka Øystat i Sør-Asia, tidligere kjent som Ceylon. Kolonisert av Portugal i 1505, av Nederland i 1656 og av Storbritannia i 1796. Innbyggere: rundt 22,5 millioner. Av disse er cirka 75 prosent buddhistiske singalesere, mens rundt 18 prosent er kristne eller hinduistiske tamiler. Borgerkrigen mellom regjeringsstyrker og den tamilske terrorgruppen LTTE (Tamiltigrene) brøt ut i 1983 og varte helt til 2009. Landet ligger midt i handelsruten gjennom Det indiske hav. Rundt 60.000 skip passerer forbi det sørlige Sri Lanka hvert år. Vis mer

En «redning» fra Kina

I 2009 markerte Mahinda Rajapaksa slutten på en over 25 års lang borgerkrig. Nå lovet han å få fart på økonomien.

Løsningen ble å inngå store og billige låneavtaler med Kina. Men Rajapaksa-brødrene har siden hatt store problemer med å håndtere gjelden.

Dermed er økonomien bare blitt mer og mer skakkjørt. Koronakrisen har også bidratt til elendigheten. Turistene har uteblitt – og dermed også de svært viktige turistinntektene.

I tillegg har myndighetene forsøkt å nedbetale den skyhøye gjelden med utenlandsk valuta. Resultatet er et underskudd i valuta, som igjen har ført til importproblemer. Landet får ikke inn livsnødvendige varer. Inflasjonen har skutt til værs.

De siste månedene har det skortet på både mat, drivstoff, strøm og medisiner. Oljeselskapene har nektet å selge myndighetene drivstoff fordi de frykter at regningen ikke skal bli betalt.

Folk er blitt mer og mer fortvilet. I begynnelsen av april startet en bølge av demonstrasjoner, som igjen ble slått hardt ned på.

President Rajapaksa reagerte med å innføre unntakstilstand. Han ga landets sikkerhetsstyrker omfattende fullmakter til å pågripe og anholde demonstranter.

Demonstrasjonene som begynte fredelig, endte til slutt i blodbad. 9. mai ble ni personer drept og flere hundre skadet, ifølge NTB.

Demonstrantene har likevel ikke gitt seg. Nå kan det se ut som de har seiret.

Lørdag stormet demonstranter både presidentens bolig og kontor. Her feirer de utenfor kontoret.

Statsministeren kan bli midlertidig president

President Gotabaya Rajapaksa sier at han vil gå av 13. juli. Det er for å sikre en «smidig maktoverføring», ifølge nasjonalforsamlingens formann Mahinda Yapa Abeywardena.

Det er foreløpig ikke satt noen dato for statsminister Ranil Wickremesinghes avgang. Hva vil nå skje videre på Sri Lanka?

Landets grunnlov sier at dersom en president går av før vedkommendes periode er over, er det parlamentets oppgave å velge en ny. Det skriver det indiske nyhetsbyrået NDTV.

Den nye presidenten velges blant parlamentets medlemmer. Det kan imidlertid ta en måned før det skjer.

I mellomtiden vil statsministeren tre inn i presidentrollen. Dermed kan Ranil Wickremesinghe bli fungerende president, skriver NDTV.