Erdogan stempler de nordiske landene som «terror-reir»

Recep Tayyip Erdogan sa torsdag at nesten alle nordiske land, inkludert Norge, er «terrorreir». Tyrkias president truet også Finland og Sverige med å ikke godta deres søknader om Nato-medlemskap.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan beskylder nordiske land for å være fristeder for terrorister.

Dette sa han til journalister på et fly fra Teheran, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Erdogan sa også at Norge er blant landene han anser for å være «terrorreir». Dessuten listet han opp Tyskland, Nederland, Frankrike og Storbritannia.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt mener Erdogans utspill er grunnløst.

– Jeg har ingen kommentar til dette utspillet. Det er en fullstendig grunnløs påstand, skriver utenriksministeren til VG.

For at nye land skal få bli med i Nato, må alle nåværende medlemmer av forsvarsalliansen godta det.

Som VG tidligere har omtalt, truet Erdogan på mandag med å fryse Sverige og Finlands Nato-søknader.

Grunnen til det er at han mener de ikke holder løfter de har gitt før.

Krever utlevering

I slutten av juni kom Tyrkia, Sverige og Finland til enighet om et dokument.

Dokumentet forpliktet Sverige og Finland til å jobbe sammen med Tyrkia i spørsmål som angår grupper den tyrkiske regjeringen anser for å være terrorister.

Gjennombruddet skal ha kommet da svenskene ga etter for det tyrkiske kravet om å utlevere personer tilknyttet organisasjonen PKK, som Tyrkia mener er terrorister.

Det svenske sikkerhetspolitiet (SÄPO) skal ha overlevert en liste med et titall personer med tilknytning til PKK.

Noen dager senere hevdet Erdogan at Sverige hadde lovet å utlevere 73 terrorister til Tyrkia, og det er denne angivelige avtalen han nå krever at Sverige holder.

Kontrovers om kunstverk

Når Erdogan snakker om Norden og Norge som terrorreir, er det grunn til å tro at det er kurdiske grupper han sikter til. Tyrkiske myndigheter mener grupper som støtter PKK får operere alt for fritt. De liker ikke det de mener er åpenlys støtte til PKK-grunnleggeren Abdullah Öcalan.

I fjor krevde Tykias ambassadør i Norge, Fazli Corman, et kunstverk i Oslo sentrum fjernet. Grunnen var sitatet «A society can never be free without women’s liberation», som er et sitat fra Abdullah Öcalan.

Oslo kommune mottok 80 klager, blant annet fra tyrkere i Norge. Men kunstverket fikk stå, og kulturbyråd Omar Samy Gamal understreket at utringsfriheten må stå sterkt.

Öcalan sitter fengslet på en fangeøy i Marmarahavet utenfor Istanbul. Han ble opprinnelig dømt til døden, men straffen ble omgjort til livstid i fengsel.