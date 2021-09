EU: Ikke informert om forsvarsalliansen mellom USA, Storbritannia og Australia

EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell er skuffet over at EU ikke ble inkludert i samtalene om en ny forsvarsallianse mellom USA, Australia og Storbritannia.

EU er lite fornøyd med å ha blitt holdt utenfor de hemmelige samtalene om et forsvarssamarbeid mellom USA, Storbritannia og Australia.

NTB-AFP

48 minutter siden

– Vi er skuffet over å ikke bli informert og for å ikke ha vært del av disse samtalene, sa EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell i en uttalelse torsdag.

Prosjektet tolkes som et forsøk på å demme opp for Kinas innflytelse i blant annet Stillehavsregionen, og ble kunngjort av USAs president Joe Biden, Storbritannias statsminister Boris Johnson og Australias statsminister Scott Morrison på et videomøte onsdag kveld norsk tid.

Partnerskapet innebærer blant annet at Australia skal bygge tolv atomdrevne ubåter, noe som dermed spenner bein på landets tidligere milliardavtale om ubåtleveranser fra EU-medlemmet Frankrike.

– Jeg forstår hvor skuffet den franske regjeringen vil bli, sa Borrell.

Den nye alliansen mellom USA, Storbritannia og Australia, kalt Aukus, overskygget EUs egen kunngjøring om en ny forsvarsstrategi i Stillehavet, som ble lansert samme dag.

Likevel understreket Borrell at EUs forhold til USA er dramatisk forbedret etter at president Joe Biden tok over etter Donald Trump i januar.