1000 må rømme fra vulkanen på La Palma

Utbruddet var varslet i noen dager. Søndag sprutet lavaen ut av vulkanen på La Palma.

Lavaen og røyken etterlot ingen tvil: Det smarteste var å rømme.

19. sep. 2021 18:14 Sist oppdatert 6 minutter siden

Klær. Toalettsaker. Andre nødvendige ting. Søndag var vulkanen på den spanske kanariøya La Palma så hissig at Luis Perez ikke kunne utsette pakkingen mer. Spanjolen var forberedt på å rømme på kortest mulig tid.

40 innbyggere med mobilitetsproblemer ble evakuert tidligere på dagen. Det samme ble mange dyr i landsbyene i nærheten av vulkanen, som ligger i nasjonalparken Cumbre Vieja. Trolig må så mange som 1000 mennesker bort fra vulkanen.

Luis Perez pakket nødvendige saker i bilen og forlot hjemmet sitt i El Paso på La Palma.

Jordskjelv som forvarsel

Det har murret fra den lenge, økt seismisk aktivitet har varslet at noe var på gang. Myndighetene registrerte en serie jordskjelv med en styrke på 3.8 før det virkelig tok av 14.15 søndag. Da sprutet lava ut av vulkanen, etterfulgt av enorme røykskyer.

The Guardian skriver at det tidligste registrerte vulkanutbruddet på La Palma skjedde i 1430. Den var sist aktiv i 1971, og da mistet en mann som ville ta bilde av lavaen livet.

I motsetning til flere av de andre kanariøyene er ikke La Palma noen stor destinasjon for turister. NTB skriver at den har 83.000 innbyggere, og at nesten halvparten av dem bor i nærheten av vulkanen.

Ingen stor turistdestinasjon

Øyen La Palma, som ikke må forveksles med Gran Canarias største by Las Palmas, ligger helt vest i øygruppen Kanariøyene utenfor Marokko i Atlanterhavet.

Øyen er ikke noen stor turistdestinasjon, i motsetning til flere av de andre øyene i regionen. Den har rundt 83.000 innbyggere, hvorav 35.000 bor i områder ikke langt unna vulkanen.