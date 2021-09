Her føres valgkampen på lyktestolper: 47 partier stiller til valg

BERLIN (Aftenposten): Vil du bli eldgammel? Protesterer du mot koronatiltak? Er du for billettløs kollektivtrafikk? I Tyskland finnes et parti for deg.

Briten Aubrey de Grey tror at mennesker kan leve mye lenger enn vi gjør i dag. Nå lokker han velgere i Berlins gater.

23. sep. 2021 11:05 Sist oppdatert nå nettopp

Ti prosent av statsbudsjettet bør gå til forskning som kan forlenge livene våre. Slik lyder programmet til «Partiet for helseforskning». Dr. Aubrey de Grey trekker blikkene til seg i Berlins gater.

Det kan høres ut som satire, men satiren har sitt eget parti: Die Partei. De gjør narr av det meste på sine plakater. For eksempel med slagordet «Privatisér klimaet». Eller med bildet av en brennende bil og teksten: «Forbrenningsmotorer brenner så vakkert». Eller ganske enkelt: «Forby valgplakater».