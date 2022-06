Meksikansk politiker brent levende etter rykteflom på Whatsapp

Danial Picazo (31) ble forrige fredag brent til døde av en sint mobb i Mexico. 31-åringen skal ha blitt angrepet på grunn av rykter om menneskehandel.

Daniel Picazo ble forrige uke drept av en folkemengde bestående av 200 personer i Mexico.

Danial Picazo arbeidet som politisk rådgiver i Mexicos nasjonalforsamling, og hadde vært på besøk hos sin bestefar i den mexicanske byen Papatlazolco.

Da Picazo ankom delstaten i Puebla ble han angrepet av rundt 30 landsbybeboere mens han satt i bilen sin. En av hans følgesvenner klarte å komme seg vekk mens den sinte gruppen med beboere omringet Picazo og dro ham ut av bilen. Folkemengden ble etter hvert større, og besto til slutt av 200 personer, melder BBC.

Det lokale politiet forsøkte å gripe inn i situasjonen, men måtte gi tapt for agressjonen til de lokale innbyggerne. De dynket så Picazo i bensin, før de tente på ham og brente ham levende.

Grunnen til angrepet skal ha vært rykter spredt via chatgrupper på Whatsapp. Der ble den tidligere politiske rådgiveren anklaget for å ha bedrevet menneskehandel med barn. Avisen El País og lokale medier slår fast at disse anklagene mot Picazo var falske.

Et «barbari»

Myndighetene i landet har foreløpig ikke arrestert noen i forbindelse med angrepet. Et av de største partiene i den mexicanske nasjonalforsamlingen, National Action Party, krever «rettferdighet i møte med denne uheldige hendelsen», skriver BBC.

Et av kongressens medlemmer, Johanna Torres, sier til BBC at Picazo var «en talentfull og dedikert ung mann».

Byrådet i Papatlazolco har fordømt den offentlige lynsjingen, og sier til El País at de med hjelp av juridiske prosedyrer vil bekjempe forbrytelsene.

– Vi vil alltid handle i samsvar med loven. Å ta loven i egne hender er noe man ikke skal gjøre, da kalles det for barbari.

Etter Picazos død har hans søster publisert en melding på Twitter hvor hun beskriver sin bror som en profesjonell, og en som «elsket reiser og livet». Hun har også uttrykt sin avsky mot menneskene som er ansvarlige for drapet.

Daniel Picazo bodde i Mexico City, og annonserte i juli 2021 at han hadde kommet inn på et masterprogram i Madrid. Frem til mars 2022 hadde han arbeidet i landets nasjonalforsamling.

Et av mange tilfeller

Det er ikke uvanlig at slike alvorlige hendelser skjer i visse deler av Mexico. Ifølge Daily Mail er Daniel Picazo den andre personen som er blitt lynsjet i delstaten Puebla i år.

Myndighetene har klart å stoppe tre potensielle lynsjinger tidligere i år, men i mai ble en mann slått og drept av en mobb. De anklaget ham for å ha stjålet en motorsykkel.

For tre år siden ble totalt syv menn slått, og brent levende i Mexico.

Tidligere i år hadde landet nærmere 100.000 savnetsaker. I tillegg lå det rundt 52.000 uidentifiserte lik på landets ulike likhus og gravlunder.