Skoler stenger, nettsider forsvinner og servere brennes. Nå gjelder det å bli usynlig for Taliban.

Papirer fra American University i Kabul gikk fra å være en billett til suksess, til en mulig dødsdom. Nå forsøker skolen å forsvinne. Samtidig etter vestlige verdier viskes fortløpende ut fra gatene i Afghanistans hovedstad.

En mann kikker inn porten til American University i Kabul i 2016. Bildet er tatt dagen etter et terrorangrep mot skolen.

36 minutter siden

Universitetets nettside og Facebook-konto forsvant over natten. Idet Taliban søndag tok makten i Kabul, ble selve navnet, et amerikanske universitet, en belastning.

– Alt er over. Taliban har flyttet oss 20 år tilbake i tid, sa en av skolens studenter på mandag til Inside Higher Ed.

American University ble opprettet i 2006 og skal ha mottatt over 100 millioner dollar i amerikansk støtte. De har hatt sine problemer med Taliban. 15 ble drept og mange andre skadet da skolen ble utsatt for et terrorangrep i 2016. To lærere ble kidnappet av Taliban og først sluppet løs tre år senere.

American University ble angrepet av terrorister i 2016. Bildet er tatt idet afghanske sikkerhetsstyrker hadde fått kontroll.

Lærere og studenter håper å bli evakuert fra Afghanistan, men med kaos ved den USA-kontrollerte flyplassen i Kabul er det vanskelig. Dette er den eneste veien ut av landet, ettersom Taliban kontrollerer grenseovergangene.

Reaksjonsmønsteret hos skolens ledelse tyder på at de har liten tro på Talibans løfter om at innbyggerne i landet ikke har noe å frykte.

– Vi har brent universitetets servere, alle dokumenter vi kunne få tak i før vi dro, slik som lister over lærere og studenter, sier Victoria Fontan til France Info. Hun er skolens nestleder for akademiske spørsmål og befant seg i en privat sikkerhetsleir i Kabul da hun ble intervjuet tidligere i uken. Universitetet er nå blitt plyndret, forteller hun til France Info.

De siste årene har kvinner i Kabul hatt en langt større grad av frihet enn de hadde under Taliban-regimet som styrte før 2001. De kunne trene, studere og jobbe. Noen har drevet skjønnhetssalonger og tatoveringsstudio, og kunne bevege seg utendørs uten å gå med heldekkende plagg. Nå viser bilder fra Kabuls gater hvordan bilder av kvinner blir malt over på butikkfasader.

En Taliban-soldat passerer en skjønnhetssalong i Kabul der bilder av kvinner er malt over.

Taliban kan allerede sitte på alle navn

Det er mange organisasjoner i Afghanistan som har mottatt støtte fra utlandet. Mange av dem forsøker nå å slette spor.

– Det er mange som føler seg utsatt. Hvor utsatt de faktisk er, er vanskelig å si, sier Terje Watterdal i den norske bistandsorganisasjonen Afghanistankomiteen.

– Vi føler ikke at folk er utsatt fordi de har jobbet for Afghanistankomiteen.

Å brenne arkiver har ikke mye for seg, synes han, siden afghanske myndigheter har kopier av alle arbeidstillatelser og skattepapirer tilknyttet alle afghanske ansatte. Disse papirene er det nå trolig Taliban som kontrollerer.

Taliban patruljerer nå i Kabuls gater.

– Hvis vi skulle makulere alt vi har og Taliban kommer på døren og vil gjøre en gjennomgang, og vi sier at vi ikke har noen personaliaarkiver, da virker det som om vi har noe å skjule, tror Watterdal.

De som virkelig kan være mer utsatt nå, tror Watterdal er folk som har vært veldig politisk aktive, som har stukket ut halsen og kritisert Taliban i sosiale medier.

Han nevner som eksempler LGBTQI+-aktivister, kvinneaktivister, aktivister for et mer sekulært samfunn og folk som har outet seg som ateister eller agnostikere.

Det kan også gjelde journalister som har jobbet for mediehus som har vært særlig kritiske mot Taliban.

Taliban har ransaket hjemmene til journalister

Taliban har allerede ransaket hjemmene til flere journalister, melder Committee to protect journalist (CPJ). Nå må Taliban stå ved sine løfter om å tillate frie medier, skriver CPJ på sine nettsider.

En talsmann for Taliban sa tidligere i uken at de ville tillate fri og uavhengige medier. Men han la til at mediene bør ta hensyn til islam og ikke «arbeide mot nasjonale verdier».

Talibans talsmann Zabihullah Mujahid hilser på en journalist etter tirsdagens pressekonferanse.

Hundrevis av redde afghanske pressefolk har tatt kontakt med CPJ de siste dagene, opplyser asiakoordinator Steven Butler på organisasjonens egne nettsider. Mange frykter for sine liv og har bedt om å bli evakuert av amerikanerne. Det kan ta tid før de får svar.

– Da er jeg er kanskje ikke i live lenger, sier en ikke navngitt afghanske journalist som har mottatt konkrete trusler fra Taliban.