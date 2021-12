I august reiste over 6000 representanter for Brasils urbefolkning til hovedstaden. De hadde fått nok av president Jair Bolsonaro. De mener politikken hans truer landområdene de forsøker å beskytte. At rettighetene deres ikke blir respektert. En viktig avgjørelse i høyesterett brakte dem til Brasilia. Men ikke alle har muligheten til å reise. Neidinha Suruí mottar jevnlige drapstrusler. En slik tur kan koste henne livet. Verden Brasil Trusselen mot dem som beskytter regnskogen i Amazonas, blir stadig større

Urfolksaktivister drepes daglig i Amazonas. Det gjør Neidinha Suruís jobb livsfarlig.

25. des. 2021 22:25 Sist oppdatert nå nettopp

I over 40 år har hun kjempet for regnskogen i Amazonas og for urbefolkningen som bor der. Konsekvensene må hun leve med daglig. Hver gang Suruí går ut døren, må hun ha med seg noen som kan beskytte henne. Flere ganger er hun blitt truet på livet.

– Amazonas ødelegges av folk som ikke bryr seg om liv, sier Neidinha Suruí til Aftenposten.