Magdalena Andersson blir trolig Sveriges nye statsminister. Hun skiller seg fra forgjengeren på flere måter.

Det er ett viktig hinder i veien for at Magdalena Andersson kan overta jobben til Stefan Löfven.

Magdalena Andersson blir trolig Sveriges første kvinnelige statsminister.

Én time siden

For to uker siden ble finansminister Magdalena Andersson (54) valgt til ny leder for de svenske sosialdemokratene.

Nå gjenstår ett hinder for at hun kan bli Sveriges nye statsminister etter Stefan Löfven. Hun må sikre støtte fra SVs svenske søsterparti, Vänstern. Tirsdag formiddag måtte hun be om mer tid for å snakke med Vänstern. De hadde ikke klart å bli enige.

Det er bare ett år til valget og ingen ønsker ekstravalg. De fleste forventer derfor at hun vil bli Sveriges første kvinnelige statsminister.

Så hvem er hun egentlig?

Stefan Löfven og Magdalena Andersson før de overtok regjeringsmakten i 2014. Löfven har kalt Andersson verdens beste finansminister.

Kommer fra eliteskole

Gjennom syv år som finansminister har hun vært en av Stefan Löfvens viktigste medarbeidere. Men Magdalena Andersson, Magda blant venner, har en annen bakgrunn enn forgjengeren.

Stefan Löfven kom fra tradisjonell arbeiderklassebakgrunn. Han vokste opp hos fosterfamilie i Sollefteå, utdannet seg til sveiser og gjorde karriere i fagbevegelsen.

Andersson vokste opp i universitetsbyen Uppsala. Foreldrene var lærere på gymnas og universitet. Som ungdom var hun svømmer på elitenivå. Hun har selv en sterk akademisk bakgrunn, utdannet som siviløkonom ved «Handels», den prestisjetunge Handelshögskolan i Stockholm. Der traff hun også mannen sin, Richard Friberg, som jobber som professor i nasjonaløkonomi ved skolen. Andersson har også studier fra Harvard på cv-en sin. Som 17-åring gikk hun inn i partiet.

Hennes forgjengere opp gjennom partihistorien har imidlertid komme fra ulike kår. At Andersson kommer fra akademia, betyr derfor ikke noe i seg selv, mener Ulf Bjereld, professor ved Göteborgs universitet og selv aktiv sosialdemokrat.

– Som finansminister må man begrense seg litt. Det er derfor vanskelig å si hvordan hun vil skille seg ut fra Löfven, sier Ulf Bjereld.

– Men hun er en bedre retoriker og bedre debattant. Hun vil sette sterkere avtrykk, tror jeg.

Hun beskrives som mer temperamentsfull og tøff i retorikken enn forgjengeren. Hun ses på som mer rett på sak enn Löfven, mer kompromissløs og mindre god på «small talk». Og hun har en hvass humor, sier Bjereld. Men i likhet med Löfven er hun pragmatisk.

– Hun kan gå litt til venstre og litt til høyre, avhengig av omstendighetene, sier han.

Fakta Derfor tar det tid Sveriges statsminister Stefan Löfven varslet i sommer at han går av som partileder og statsminister. Finansminister Magdalena Andersson ble valgt som ny partileder 4. november. Stefan Löfven leverte sin avskjedssøknad som statsminister onsdag 10. november og leder nå en overgangsregjering. Dagen etter fikk Magdalena Andersson oppdrag av Riksdagens talmann (stortingspresident) i å danne ny regjering. Først må hun sikre at hun ikke får et flertall mot seg i Riksdagen. Det er 349 representanter i Riksdagen. Hvis færre enn 175 (halvparten) stemmer imot Andersson, blir hun statsminister. De borgerlige partiene (som ikke ønsker Andersson som statsminister) utgjør 174 mandater. Vänsterpartiet, som er SVs søsterparti i Sverige, krever innrømmelser før de støtter Andersson. Hvis Riksdagen sier nei til Andersson, blir det nye runder med talmannen og i ytterste konsekvens ekstravalg. Vis mer

Arver masse problemer

Da hun ble valgt til partileder, sa Andersson at «hver stein skal snus» i kampen mot gjengkriminalitet og segregasjon. SVTs kommentator Mats Ericsson sa at hun fremsto som en «gråsosse med batong».

Men Bjereld sier at ingen forventer at hun skal få slutt på kriminaliteten over natten om hun nå blir statsminister. Derimot tror han det er høye forventninger i hennes eget parti om at hun må snakke mer om sosiale spørsmål, som et bedre helsevesen. En annen kjernesak er kampen mot at privatskoler skal få ta ut utbytte.

Statsviter Therese Reitan ved Södertörns høyskole peker på at Andersson arver en veldig vanskelig politisk situasjon om hun blir regjeringssjef.

– Hun må finne sine kontakter og hvilke knapper hun kan trykke på i kontakten med de andre partiene for å unngå å tråkke dem på tærne. Hun må veie ordene på gullvekt, sier Reitan.

Partiet Vänstern, som ligger mellom SV og Rødt, og partileder Nooshi Dadgostar, finner seg ikke i å bli tatt for gitt av Socialdemokraterna. De krever innrømmelser for å støtte Andersson som statsminister.

Valget i 2018 ga ingen av de tradisjonelle blokkene i Riksdagen flertall. Stefan Löfven inngikk derfor en avtale med de borgerlige partiene Centerpartiet og Liberalerna for å beholde makten. Mange sosialdemokrater mener politikken ble altfor blå. Samtidig krevde Centerpartiet at partiet Vänstern på ytre venstre ikke skulle få noen innflytelse.

Nå har Vänstern fått nok og sier de ikke vil være noen dørmatte for sosialdemokratene. I sommer førte det til regjeringskrise. Vänstern krever derfor noen innrømmelser før de støtter Andersson. De vil ha høyere pensjon for dem som kommer dårligst ut. Men like viktig er å bli sett og hørt. Hvis og når Andersson har fått Vänsterns velsignelse, blir det avstemning i Riksdagen.

Ett viktig hinder

Reitan minner imidlertid om at det skal svært lite til for å spolere det nødvendige flertallet når Riksdagen skal stemme over ny statsminister.

– Men om noen sitter fast i heisen eller blir syk, kan hele stemmetellingen tippe rett eller feil vei, sier Reitan.

Etterpå blir det dessuten kamp om budsjettet, som må ha støtte fra et flertall.

Fakta Magdalena Andersson Eva Magdalena Andersson er født 23. januar 1967 i Uppsala. Sosialdemokrat og Sveriges finansminister siden høsten 2014. Ble 4. november valgt som ny partileder på Socialdemokraternas landsmøte. Kan bli Sveriges første kvinnelige statsminister etter at Stefan Löfven onsdag leverte sin avskjedssøknad til Riksdagens talmann. Utdannet økonom ved Handelshögskolan i Stockholm. Har også vært statssekretær i finansdepartementet, rådgiver for tidligere partileder Mona Sahlin, direktør i Skatteverket og styrerepresentant i den sosialdemokratiske tankesmia Policy Network. I 2021 tiltrådte hun som leder for det rådgivende organet til Det internasjonale pengefondet (IMF), som første kvinne noensinne. Gift med professor Richard Friberg ved Handelshögskolan i Stockholm. De har to barn sammen. Kilde: NTB/Wikipedia Vis mer

Magdalena Andersson har overveldende støtte i partiet. Det var aldri noen motkandidater da hun ble valgt til partileder for Socialdemokraterna i begynnelsen av november.

Parti i partiet

I tillegg peker både Reitan og Bjereld på at Andersson må prøve å samle sitt eget parti. Bjereld mener det blir hennes største utfordring. Det har for eksempel utviklet seg sterke undergrupper i partiet som er blitt veldig sterke.

– Undergruppen Reformistene vil trekke partiet lenger til venstre. Noen mener at gruppen har vokst seg litt vel stor og er blitt et slags parti i partiet. Det er slike ting hun må ta tak i, sier Reitan.

I Sverige er det mange som er utålmodige etter at landet, som regner seg som verdens mest likestilte, får kvinnelig statsminister. Neste år er det valg. Det blir Magdalena Andersson store test.