ISTANBUL (Aftenposten): Over 400 migranter er flydd fra Minsk og hjem til Irak, flere hundre andre er samlet i en lagerbygning ved grensen mot Polen.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

Han hadde sett for seg England. Et land der han kunne fortsette å studere historie. Kanskje bli professor ved et universitet.

I hjembyen Sulaymaniah i den kurdiske regionen nord i Irak, fant ikke Nabil jobb. Det var derfor han bestemte seg for å satse alt: Nesten 25.000 norske kroner for visum og en flybillett til Minsk.

Men etter nesten to uker i skogen ved grensen mellom Hviterussland og Polen, ble Nabils drøm om Europa knust: 33-åringen var fast bestemt på ikke å gi opp. Men torsdag ble han og flere hundre andre migranter samlet av hviterussiske grensevakter og flyttet ut av skogen. Da begynte andre irakere å snakke om å reise hjem.

– Jeg kommer også til å dra nå, forteller han til Aftenposten.

– Vi har ikke lenger noen sjanse.

Hentet hjem irakere

Torsdag kveld landet et fly med rundt 430 irakiske migranter i Erbil i Nord-Irak. Det er første gang siden august at irakiske myndigheter henter statsborgere hjem fra Hviterussland.

Blant passasjerene var flere barn, skriver Reuters. Bilder fra Erbil viser familier som går av flyet, bærende på sekker og bager. Kledd i varme vinterklær som de håpet skulle hjelpe dem å overleve ventetiden i grenselandet mot EU.

– Jeg ville ha blitt igjen til døden, men familien min var i fare, sier Mohsen Addi fra Sinjar-provinsen til nyhetsbyrået. Han forteller at de har oppholdt seg i kulden i den hviterussiske skogen i én måned før de frivillig valgte å bli med flyet hjem.

Over 400 irakiske migranter valgte frivillig å reise hjem fra Hviterussland denne uken.

Ekstrem situasjon

Den siste tiden har flere tusen migranter og flyktninger slått leir langs den nesten 400 kilometer lange grensen mellom Polen og Hviterussland.

De bor i provisoriske telt og har dårlig tilgang på mat og vann.

Ettersom været er blitt kaldere, er den humanitære situasjonen blitt stadig mer prekær.

Samtidig er situasjonen blitt mer tilspisset. Mange har forsøkt å krysse grensen om natten.

Tidligere denne uken brukte polske grensevakter tåregass og vannkanoner mot migranter som forsøkte å ta seg over grensen.

Bilder fra grenseområdene mot Polen viser mengdene som har samlet seg i skogen. Blant dem er det mange små barn.

Torsdag morgen fortalte et par til polske hjelpearbeidere at deres ett år gamle barn hadde mistet livet i skogen. Til sammen har minst ni migranter dødd de siste månedene, ifølge Reuters.

– Som fotballer

Nabil forteller at han reiste fra Sulaymaniyah i slutten av oktober. Han tilbrakte fire dager i Dubai før han reiste videre til Minsk. Der oppholdt han seg i fem dager før han reiste ut i skogen mot grensen til Polen.

Han sier at dagene der ute har vært ille.

– Det er veldig, veldig kaldt, sier han til Aftenposten. De har vært sultne og tørste.

Grensevaktene har stort sett behandlet dem bra, sier Nabil. Han klandrer ingen for situasjonen. Han valgte tross alt selv å reise.

Men han sier det er åpenbart at han og de andre migrantene er en brikke i et spill mellom Polen og Hviterussland.

– Vi er som fotballer, sier han.

Et politisk spill

Ifølge polske myndigheter har over 10.000 forsøkt å krysse grensen ulovlig siden august. Polen har sendt 15.000 soldater til grenseområdet for å hindre at migrantene lykkes.

EU anklager Hviterussland for å bruke migranter i et politisk spill for å skade EU som straff for sanksjoner. De mener Hviterussland bevisst har gjort det lettere for folk fra Midtøsten å fly til Minsk, for så å ta seg videre mot grensen til EU.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko benekter dette. Mandag sa han at Hviterussland jobber med å få migrantene til å vende hjem.

Hentet ut av skogen

Torsdag snudde situasjonen for Nabil. Han forteller at migrantene i teltleiren der han oppholdt seg, ble samlet opp av hviterussiske soldater. Så ble de fraktet til en lagerbygning som er blitt gjort om til midlertidig mottak.

Her fikk hundrevis av migranter natt til fredag sove inne, på madrasser, for første gang på ukevis.

En talsperson for den polske grensevakten sa torsdag til Reuters at de fleste leirene som ligger tettest opp mot grensen, nå er tomme. En hviterussisk pressetalsperson har også bekreftet dette, ifølge nyhetsbyrået.

Likevel er myndighetene forberedt på at nye grupper vil dukke opp og forsøke å ta seg over grensen igjen de neste dagene.

Nå venter Nabil og de andre migrantene på senteret på å få vite hva som vil skje videre.

– Jeg spurte en soldat om vi vil bli deportert. Han fortalte at det ikke er kommet noen løsning ennå, sier Nabil.

Han har gitt opp håpet om å få krysset grensen. Hjemme i Sulaymaniyah sitter flere familiemedlemmer og venter på ham. De har vært veldig bekymret, sier han.

Men selv er han skuffet. Nå er han helt blakk. Dessuten føles det ikke helt trygt å reise tilbake til Irak, nå som han har prøvd så hardt å flykte derfra.

– Kommer du til å prøve igjen senere?

– Selvfølgelig. Jeg vil selvfølgelig fortsette å prøve å komme meg til Europa.