Turkmenistans president vil stenge «porten til helvete»

Det store, brennende krateret i Turkmenistan, ofte omtalt som «Porten til helvete», skal stenges, har president Gurbangulij Berdymukhamedov bestemt.

Det brennende krateret i ørkenen i Turkmenistan oppsto i 1971 og har i mange tiår vært en av de største turistattraksjonene i landet. Nå vil presidenten slukke flammene i krateret.

Nå nettopp

Berdymukhamedov vil slukke flammene av helse- og miljømessige årsaker, samt som del av innsatsen med å eksportere mer gass.

– Vi mister dyrebare naturressurser vi kan få betydelige inntekter fra, og heller bruke dem til å bedre vårt folks velferd, sa han til en statlig TV-kanal.

Myndighetene er instruert til å «finne en løsning for å slukke brannen».

Skapt av en geologulykke

Krateret ligger omtrent 260 kilometer nord for Turkmenistans hovedstad Asjkhabad, nær byen Dereveze i Karakum-ørkenen. Det har en diameter på 60 meter og er 20 meter dypt.

Krateret ble dannet som følge av en ulykke forårsaket av sovjetiske geologer i 1971. Under boring etter olje traff mannskapene et naturgassdeponi. Dermed kollapset bakken rundt dem, slik at krateret oppsto.

Det begynte det å lekke ut store mengder metangass og andre giftige gasser. For å forhindre videre utslipp, ble det angivelig besluttet å tenne på.

Krateret blir ofte omtalt som «Porten til helvete».

Siden har gassen fortsatt å brenne uavbrutt i over 50 år, og fenomenet er blant Turkmenistans viktigste turistattraksjoner.

Lokale turkmenske geologer mener imidlertid at krateret ble dannet på 60-tallet, og at det ble flammer der først på 80-tallet.

Flammene har vært forsøkt slukket mange ganger, og Berdymukhamedov beordret også i 2010 eksperter til å finne en måte å slukke brannen.

Gurbangulij Berdymukhamedov har vært president i Turkmenistan siden 2006. Han er kjent for å være glad i hester, og opptrer ofte i offentligheten slik en stor leder av et stort land skal gjøre: På hesteryggen.

Rallystunt ved krateret

Men den eksentriske diktatoren har ikke bare vært skeptisk til turistattraksjonen.

I 2019 dukket det opp en video av president Berdymukhamedov på statlig TV, der presidenten driftet rundt krateret med en rallybil.

Foranledningen var angivelig at presidenten hadde vært forsvunnet i flere uker, og at det gikk rykter om at han var død. Med stuntet ville Berdymukhamedov bevise at han var tilbake og i aller høyeste grad var levende.

Se video av stuntet her:

Svevde inn i krateret

Den turkmenske presidenten er ikke den eneste som har gjort spektakulære stunt ved krateret. I 2014 svevde den gresk-canadiske eventyreren George Kouronis ned til bunnen av «helvetesporten» via en løypestreng.

Ikledd en heldekkende, varmebestandig drakt hentet han prøver fra bunnen for å undersøke hvorvidt liv kan overleve i ekstreme forhold, ifølge National Geograpic som fulgte det som var verdens første ekspedisjon ned i krateret.

Turkmenistan er et av verdens mest lukkede land. De er i bunnsjiktet på korrupsjons- og pressefrihetsindekser, sammen med land som Nord Korea og Eritrea.

Den tidligere Sovjet-republikken er rik på gassressurser, men det merker landets innbyggerne lite av.

President Berdymukhamedov har styrt landet med jernhånd siden 2006. Den tidligere tannlegen kalles offisielt «Arkadag» som betyr «Beskytteren».

En 21-meter høy marmor- og gullstatute av president Berdymukhamedov ble avdekket i hovedstaden Asjkhabad i 2015.

Han omtales nærmest som en halvgud av statlige medier, og jobber aktivt for å opprettholde sitt image.

Imagebyggingen består blant annet av musikkopptredener, deltagelse i hesteløp og propagandavideoer med seg selv i hovedrollen.