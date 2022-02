Macron kom for å skape fred, men han ble ydmyket av Putin, mener kommentatorer

President Vladimir Putins utsagn var så grove at journalistene ikke ville gjenta det på TV.

Russlands president Vladimir Putin snakket med sin franske kollega Emmanuel Macron i seks timer over et stort bord mandag. De satt seks meter fra hverandre. Russiske myndigheter sa at det var for å hindre smittefare.

Per Kristian Aale Aftenpostens korrespondent i Russland

9. feb. 2022 17:59 Sist oppdatert nå nettopp

Russland har samlet over 130.000 soldater og tungt militært utstyr ved grensen til Ukraina. I flere uker har verden spekulert i om det vil bli storkrig mellom de to landene. Nå skal Russlands president ha lovet at han ikke vil «ta noen nye militære initiativer» mot Ukraina, og at Russland skal trekke tilbake 30.000 soldater når de er ferdig med en øvelse i Hviterussland. Det hevdet franske myndigheter etter at president Emmanuel Macron møtte Putin i Moskva mandag.

Macron sliter på meningsmålingene, har behov for en utenrikspolitisk seier, og om et par måneder er det presidentvalg, har kommentatorer påpekt. Hvis Macron snakket sant, ville det være en slik seier. Det ville bety at spenningsnivået i krisen blir dempet flere hakk.

Men kort tid etter kom Russland med uttalelser som slo beina under Macrons uttalelser. I Russland var imidlertid folk mer opptatt av noe helt annet som Putin sa.