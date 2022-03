Dette skjedde i Ukraina i natt: Legger Nato-søknad på bordet

Ukraina åpner for kompromiss. Amerikansk institutt tror Mariupol kan falle innen få uker.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under en TV-sendt tale mandag 21. mars.

22. mars 2022 06:57 Sist oppdatert nå nettopp

Vil Ukraina gi opp drømmen om Nato for å få fred?

Spørsmålet har vært sentralt i den pågående krigen i Ukraina. Mandag kveld kom svaret:

Ja, ifølge president Volodymyr Zelenskyj. Han sier seg villig til å gi opp søknaden om medlemskap i Nato. Men kun hvis forslaget får flertall hos det ukrainske folk i et nasjonalt referendum. Og kun hvis Russland lover våpenhvile, tilbaketrekning av sine soldater og garantier for Ukrainas sikkerhet.

I et intervju med ukrainske TV-kanaler omtaler han forslaget som et kompromiss både Vesten, Russland og Ukraina kan gå med på.

I tillegg er Kyiv klar til å diskutere statusen til Krim og den østlige Donbas-regionen, fortsatte han. Områdene kontrolleres av russisk-støttede separatister. En våpenhvile må på plass, og sikkerhetsgarantier må gis før disse områdene diskuteres, understrekte Zelenskyj.

Nok en gang ba han om direkte samtaler med Russlands president Vladimir Putin. Hvis ikke de to møtes vil det være umulig å forstå om Russlands ønsker å stoppe krigen, uttalte Zelenskyj.

Advarer om kjemiske eller biologiske våpen

Samtidig kom USAs president Joe Biden med en advarsel natt til tirsdag. Han mener «det er tydelig» at Russland vurderer å bruke kjemiske eller biologiske våpen i Ukraina.

Han sier Putin er «trengt opp i et hjørne». Han advarer om en kraftig respons fra Vesten dersom den russiske presidenten tyr til den slags våpen.

Advarselen kommer samtidig som det fortsetter å meldes om liten fremgang i Russlands invasjon av Ukraina.

Det skriver amerikanske Institute for the Study of War (ISW) i sin daglige oppdatering. Russiske styrker fortsatte å bombe byen, men utførte ikke offensive operasjoner nær Kyiv mandag. De styrket i stedet sine forsvarsposisjoner.

Ukrainske regjeringsstyrker hevder på sin side å ha drevet russiske invasjonsstyrker ut av Makariv. Byen ligger cirka 60 kilometer vest for hovedstaden Kyiv.

– Takket være våre forsvareres heroiske innsats, ble Ukrainas flagg heist over byen Makariv. Fienden ble kastet ut, skriver generalstaben i det ukrainske forsvaret på Facebook, ifølge BBC.

Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Også russiske styrker i det nordøstlige Ukraina har stått stille. De har vært «ute av stand til å løse logistikkproblemer», skriver ISW.

I Mariupol er situasjonen derimot annerledes, mener instituttet.

Tror Mariupol faller innen få uker

Her har russiske styrker gjort «sakte, men jevne fremskritt», og har beskutt sivil infrastruktur. Instituttet tror byen faller en gang i løpet av de neste ukene.

Meldingen kommer etter at ukrainske styrker mandag nektet å gi etter for Russlands ultimatum om å legge ned våpnene.

Samtidig påpeker ISW at Russland er blitt tvunget til å utplassere reservestyrker av lav kvalitet. Det inkluderer «lavberedskapsenheter» fra helt øst i Russland. Det skal være for å erstatte tap ved frontlinjen.

Tallene på hvor mange russiske soldater som er drept, spriker. Den russiske tabloidavisen Komsomolskaya Pravda publiserte mandag en artikkel. Der skrev de at 9861 russiske soldater er blitt drept i Ukraina. Avisen meldte senere at de var blitt hacket.

Blokkerer tilgangen til Azovhavet

Ukrainske regjeringsstyrker melder at russiske tropper har tatt kontroll på en «landkorridor» som nå blokkerer Ukrainas tilgang til Azovhavet.

Det er generalstaben til det ukrainske forsvaret som melder dette, ifølge BBC.

Russland har som mål er å opprette enn landkorridor mellom Krim, som ble annektert i 2014, og områdene som kontrolleres av russisk-støttede separatister i Donetsk og Luhansk, ifølge blant andre ISW.