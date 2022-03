Stort angrep mot Jeddah i Saudi-Arabia – oljedepot i brann

Houthi-opprørere i Jemen sier de står bak angrepet mot et stort oljedepot i Jeddah i Saudi-Arabia, der det skal arrangeres en Formel 1-runde i helgen.

Det har oppstått en voldsom brann i et oljedepot i Jeddah i Saudi-Arabia.

NTB-AP-AFP

25. mars 2022 18:15 Sist oppdatert nå nettopp

En stor svart røykt stiger fra det brennende oljedepotet i Jeddah.

Ferrari-sjåfør Charles Leclerc fra Monaco under en trening i forbindelse med Formel 1-løpet i Jeddah.

Bilder viser at oljedepotet står i brann etter angrepet fredag.

Både de jemenittiske houthi-opprørerne og den saudiarabiske koalisjonen som fører krig mot houthiene, melder om angrepet fredag ettermiddag.

Houthiene har den siste tiden gjennomført flere angrep mot Saudi-Arabia. Natt til søndag skjøt de droner og raketter mot en rekke mål i landet.

Oljedepotet som brenner, ligger like sørøst for Jeddahs internasjonale lufthavn, som er et viktig transittpunkt for muslimske pilegrimer som skal til Mekka. Det tilhører det Saudi-Arabias statseide oljegigant Aramco.

Venter på mer info

Det er andre gang i historien at Saudi-Arabia arrangerer en Formel 1-runde. Men den siste tidens angrep på kongedømmet har ført til bekymring.

– For øyeblikket er holdningen at vi venter på mer informasjon fra myndighetene om hva som har skjedd, skriver F1 i en pressemelding fredag.

Det arrangeres også en Formel 2-runde i byen søndag. Fredag kjørte nordmannen Dennis Hauger inn til 11.-plassen i kvalifiseringen.

Sju år med krig

Houthiene har hatt kontroll over Jemens hovedstad Sana siden september 2014. Året etter gikk en USA-støttet saudiledet koalisjon inn i krigen i et forsøk på å gjeninnsette Jemens internasjonalt anerkjente regjering.

Krigen har ført til det FN har kalt for verdens verste humanitære krise, med omfattende sult, ødeleggelser og tap av liv.

Saudi-Arabia er blitt kritisert for at luftangrepene deres har drept mange sivile, mens houthiene blant annet er blitt kritisert for å bruke barnesoldater. Det har i lange perioder vært svært vanskelig å få inn nødhjelp til landet.