Hun sjokkerte med detaljer om Trump. Men én av historiene sås det tvil om.

Knuste tallerkener i sinne, visste om farene før stormingen av kongressen og prøvde å kapre sin egen limousin. Alt dette fortalte Cassidy Hutchinson om Trump. Nå sås det tvil om én av fortellingene.

Tidligere Trump-medarbeider Cassidy Hutchinson vitnet i går om hva som skjedde i Det hvite hus mens Kongressen ble stormet.

Forsøkte Donald Trump å ta rattet på limousinen sin, da livvaktene nektet å kjøre ham til Kongressen som ble stormet?

Det hevdet Cassidy Hutchinson, som i går kveld fortalte om hva som skjedde i Det hvite hus i dagene før og etter 6. januar i fjor.

Hutchinson var flere år i Det hvite hus. Blant annet var hun de siste ti månedene assistenten til Donald Trumps stabssjef, Mark Meadows. I går vitnet hun i en åpen høring i komiteen som gransker stormingen. Der fortalte hun at Trump ønsket å slutte seg til den voldelige mobben.

Trump skal ikke bare bokstavelig talt ha prøvd å overstyre livvaktene sine, men også slått etter en av dem.

En «eksplosiv» vitneforklaring, mente The New York Times. Nå heller imidlertid Secret Service vann på kruttet.

Flere medier melder kontra

Hutchinson sier det var en livvakt som var i bilen med Trump som fortalte henne om situasjonen.

Nå sier flere anonyme kilder i og nær Secret Service at kapringsforsøket i høy hastighet ikke skjedde. Både NBC og The New York Times siterer navnløse kilder som sier at sjefen for Trumps livvakter, Bobby Engel, er villig til å vitne om det.

Også sjåføren – som for øvrig kjørte en SUV, ikke limousin – skal være klar til å vitne om det samme.

Krangel om sannheten

Donald Trump fortalte allerede i går kveld hva han mente om forklaringen til Hutchinson, og kalte henne blant annet en «bløff». Flere av støttespillerne hans mener nå at hele forklaringen hennes må ses bort ifra.

Det er det ikke alle som er enige i. Flere demokrater, journalister og Trump-motstandere reagerer på at det bare er anonyme kilder som så langt har motsagt Hutchinson. De påpeker at Hutchinson vitnet under ed.

Komiteen selv sier til NBC at de oppfordrer alle som vil motsi Hutchinson til å vitne under ed.

Hendelsen i bilen var den eneste Hutchinson forklarte seg om, som hun ikke var vitne til selv. De andre historiene hun forklarte seg om, har så langt ikke vært omstridt.

Dette er noe av det mest oppsiktsvekkende Hutchinson fortalte:

Hutchinson sier Trump visste at flere personer i folkemengden var bevæpnet under talen han holdt i forkant av stormingen. Likevel ønsket han at sikkerhetsvaktene skulle slippe dem inn og fjerne metalldetektorene, hevder hun.

Trump, Meadows og flere sentrale folk i Det hvite hus skal i flere dager ha visst at presidentens samling 6. januar kunne bli voldelig. Dette diskuterte de mens Hutchinson var til stede.

Trump slo i bordet og slenge tallerkener veggimellom da justisminister William Barr nektet for at valget var tuklet med. Det var ikke første gang Trump knuse servise i sinne, forklarte hun. Ketchupen som ble igjen på veggene, var det hun som måtte tørke opp.

Prøver å felle Trump

Komiteen som gransker stormingen har siden starten av juni forsøkt å bygge en sak mot Donald Trump.

Planen er å dokumentere at Trump forsøkte å hindre at Joe Biden tok over, selv om han visste at valget i 2020 var tapt.

Granskerne har blant annet pekt på at Trump samlet inn store pengesummer for å bekjempe påstått valgfusk, men at han brukte lite penger på dette.

Det er syv demokrater og to utstøtte republikanere som sitter i komiteen. Den planlegger ytterligere to høringer i juli. Disse skal handle om to temaer:

Ekstremistene som brøt seg inn i kongressbygningen 6. januar.

Hva Trump gjorde – og ikke gjorde – da volden eskalerte.

Komiteen har ingen juridisk makt og kan ikke straffeforfølge noen på egen hånd. Den vil legge frem sine anbefalinger for justisdepartementet når høringene er over.