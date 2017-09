Brasilianske myndigheter: Gullgravere skrøt av urfolk-massakre

Gullgraverne, kjent som «garimperios» i Brasil, skal ha blitt overhørt mens de satt i en bar og skrøt av hvordan de hadde drept medlemmene av en urfolkstamme i et område av Amazonas-skogen langs grensen til Peru.

– De sa at de drepte urfolk og at de deretter kastet likene i elven, sier Leila Sotto-Maior ved det statlige brasilianske urfolkskontoret, Funai, på en pressekonferanse.

Gullgraverne skal også ha hatt med seg en åre fra stammen da de satte seg i baren, sier hun.

Hun legger til at det foreløpig er umulig å verifisere om gullgraverne snakket sant om hva som eventuelt skjedde i det avsidesliggende skogområdet, men myndighetene tar det seriøst nok til at de har arrestert gullgraverne og startet en full etterforskning av saken.

– Gullgraverne sa at det var en situasjon der de enten måtte drepe stammemedlemmene eller at de selv ble drept, sier Sotto-Maior.

– Et folkemord

Det er uklart hvilken stamme som skal ha blitt gjenstand for massakren eller hvor stor den er, men eksperter påpeker at slike stammer gjerne består av et lite antall individer og at drapet på ti personer kan utgjøre en betydelig andel av stammens medlemmer.

– Dersom etterforskningen bekrefter det vi hittil har hørt, er det snakk om et folkemord som kommer som en direkte følge av hvordan brasilianske myndigheter har mislykkes i å beskytte isolerte stammer, sier Sarah Shenker fra Survival International, en organisasjon som jobber for urfolks rettigheter, til The New York Times.

Reuters

Den angivelige massakren skjer midt i en svært betent konflikt mellom urfolksorganisasjoner og Brasils myndigheter.

Urfolkskontoret Funais budsjetter ble halvert tidligere i år, og president Michel Temer foreslo tidligere i år å redusere størrelsen på flere beskyttede områder i Amazonas-skogen for å gi rom for gruveselskaper og andre som håper å utvinne naturressurser fra området.

FN-organ frykter for urfolkene i Brasil

103 urfolkstammer i landet har aldri blitt kontaktet av utenomverdenen og lever dermed i total isolasjon. Et tyvetall av disse stammene holder til i Javari-dalen ved grensen til Peru, der massakren skal ha funnet sted.

Stadig oftere havner de beskyttede urfolkene i konflikt med verden utenfor. Dette har fått varsellampene til å blinke hos menneskerettighetsorganisasjoner, deriblant FN spesialrapportører for urfolks rettigheter.

– Rettighetene til disse menneskene er under angrep i Brasil, sa Victoria Tauli Corpuz, John Knox, Michel Forst og José Eguiguren Praeli tidligere i år, ifølge The Guardian.