Merkel har en ny plan. Den skal redde sommerferien i Europa.

Tirsdag skrev en rekke tyske medier om hvordan Tyskland ønsker å oppheve advarselen mot utenlandsreiser til alle EU-landene, samt Norge og de andre Schengen-landene som ikke er med i EU.

Planen, som onsdag skal behandles av den tyske regjeringen, går ut på at Tyskland og andre EU-land opphever de generelle reiserådene som advarer mot utenlandsreiser.

Dette skal i stedet erstattes av individuelle reiseråd som fokuserer på smitterisikoen i de enkelte landene, skriver Deutsche Welle.

I rapporten «Kriterier for å gjøre turisme i Europa mulig» skisserer den tyske regjeringen hvordan det kan bli mulig å feriere på tvers av landegrensene i Europa i sommer.

«Gjenåpning av turisme er viktig for de reisende, for tysk reiseindustri og for den økonomiske stabiliteten i de ulike landene», heter det i utkastet til rapporten fra det tyske utenriksdepartementet.

Cecilia Fabiano / LaPresse/ NTB scanpix

Merkel går lenger enn Norge

Tysklands plan for å berge turistnæringen står i kontrast til innstillingen i den norske regjeringen, som fraråder alle utenlandsreiser frem til 20. august.

På en pressekonferanse 15. mai oppfordret statsminister Erna Solberg nordmenn til å feriere i Norge. Først innen 15. juni vil regjeringen vurdere om nordmenn kan få reiser i Norden. Deretter skal regjeringen innen 20. juli vurdere om nordmenn får dra på fritidsreiser til «enkelte andre nærliggende europeiske land».

Usikkerheten om hva regjeringen vil gjøre fremover, har ført til at flere norske charterselskaper har innstilt alle reiser til 20. august.

– Dette er en direkte konsekvens av den uforutsigbarheten selskapene nå står overfor som følge av regjeringens nye reiseråd, sa leder for Virke reiseliv Astrid Bergmål til E24.

– Dette synes vi er utrolig synd, for internasjonalt reiseliv trenger å komme i gang, sa Bergmål.

Flere tyske medier, deriblant Deutsche Welle, forventer at Norge også blir med dersom EU-landene blir enige om en plan for å berge noe av turistnæringen i sommer.

«Selv om Norge ikke er EU-medlemsstat, er Norge EØS-medlem og har fulgt i tandem med Europa i en rekke saker som gjelder EUs respons på pandemien», skriver Deutsche Welle, som viser til at Norge allerede har tillatt sesongarbeidere og EU-borgere med arbeidstillatelse.

Gunnar Lier / NTB scanpix

Dette er smittekravet for å åpne grensen

«Redd turismen»-forslaget fra den tyske regjeringen går blant annet ut på å innføre et krav til hvor mange nye smittetilfeller det er i et europeisk land for å tillate turisme.

Forslaget går ut på at fastsette en øverste grense på 50 nye smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere.

Dette er et krav som allerede er i bruk i en rekke tyske byer, i tillegg til indikatorer som reproduksjonstall og sykehusinnleggelser.

Dersom antallet nye smittetilfeller stiger over dette nivået, kommer en rekke strenge koronatiltak tre i kraft med en gang.

Argumentet er at slike krav kan tilpasses raskere, og samtidig gi mer forutsigbarhet enn de tradisjonelle reiserådene. Da koronaviruset kom til Norge, viste det seg at mange av reiserådene kom for sent for å kunne hindre at viruset spredte seg fra Østerrike og Italia til Norge.

En rekke andre smittevernkrav vil også gjelde, blant annet knyttet til hygiene og bruk av munnbind.

Det skal også stilles krav til tilstrekkelig testkapasitet, karantene og behandling av turister som eventuelt blir syke under ferieoppholdet.

På den annen side er det høyst usikkert hvordan et krav om maks 50 nye smittetilfeller pr. 100.000 kan følges opp. Antallet nye smittetilfeller vil for eksempel være helt avhengig av hvor mange som testes.

– 15. juni blir «D-dag» for turisme

Flere EU-land har allerede varslet at de vil åpne grensene for EU-turister 15. juni, blant annet Frankrike, Tsjekkia, Kroatia, Hellas, Italia, Spania, Nederland og Slovenia.

Østerrike, som var landet som eksporterte koronaviruset til både Tyskland og Norge med skituristene, har allerede varslet at man vil åpne grensene. Turister som kommer, vil imidlertid bli gjenstand for stikkprøver av sin helsetilstand.

Italia har åpnet grensene for EU-statsborgere fra 3. juni og gir full støtte til forslaget fra Merkel.

15. juni, når grensene åpnes igjen, blir en slags ny D-dag for turismen, sa Italias utenriksminister Luigi Di Maio i et TV-intervju med RAI.

Spania har varslet åpning fra 1. juli.

Den tyske forbundskansleren Angela Merkel har gjort det klart at til tross for åpningen fra 15. juni, kommer sommeren uansett ikke til å bli normal.

– Dette blir en turistsesong i skyggen av pandemien, sa Merkel tidligere i mai da hun varslet at Tyskland vil prøve å redde deler av sommeren for turistnæringen.