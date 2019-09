Drapsdømt mann henrettet i Texas

Henrettelsen fant sted i Huntsville-fengselet og skjedde ved giftinjeksjon.

Robert Sparks (45) knivstakk Chare Agnew (30) 18 ganger i 2007, før han så knivdrepte Harold Sublet (9) og Raekwon Agnew (10). Senere voldtok han sine to stedøtre på 12 og 14 år.

– Jeg er lei meg for de vanskelige tidene. Det sårer meg at jeg har såret dere. Jeg elsker dere alle, sa Sparks til familie og venner før henrettelsen.

– Da alt sammen foregikk, sa han at vi ikke ville overleve. Tolv år senere står vi her sammen. Jeg vil at han skal vite at vi ikke lider. Vi er såret emosjonelt, men fysisk har vi det bra, sa en av kvinnene som overlevde i 2017.

I forkant forsøkte Sparks via sine forsvarere å stanse henrettelsen ved å hevde at han var psykisk utviklingshemmet, men en ankedomstol avviste forespørselen.

Sparks ble tidligere diagnostisert med schizoaffektiv lidelse. En psykolog hyret av Sparks' advokater fastslo at mannen møtte samtlige kriterier for psykisk utviklingshemmede.

Det er planlagt ytterligere sju henrettelser i Texas i år.