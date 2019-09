Debatten raser etter Greta Thunbergs tale til FN. Her er hva hun faktisk sa.

– Mitt budskap er at vi vil holde øye med dere, svarte Greta Thunberg på et spørsmål innledningsvis før hun holdt sin nå mye omtalte tale til FNs klimakonferanse i New York mandag.

Her er hele talen:

«Dette er helt galt. Jeg skulle ikke være her oppe. Jeg skulle vært på skolen på den andre siden av havet. Likevel kommer dere alle sammen til oss unge for håp. Hvordan våger dere!

Med de tomme ordene deres har dere stjålet drømmene mine og barndommen min. Og likevel er jeg en av de heldige. Folk lider. Folk dør. Hele økosystemer kollapser. Vi er i begynnelsen av en masseutryddelse, og alt dere kan snakke om er penger og eventyr om evig økonomisk vekst. Hvordan våger dere!

I mer enn 30 år har vitenskapen vært krystallkar. Hvordan våger dere å fortsette å se vekk og komme her og si at dere gjør nok, når politikken og løsningene som trengs, fortsatt ikke er i sikte noe sted.

Dere sier at dere hører oss, og at dere forstår at det haster. Men uansett hvor trist og sint jeg er, vil jeg ikke tro på det. Fordi hvis dere virkelig forsto situasjonen og likevel ikke handlet, ville dere være onde. Og det nekter jeg å tro.

Den populære ideen om å halvere utslippene våre innen ti år gir oss bare 50 prosents sjanse til å holde oppvarmingen under 1,5 grader celsius, og risiko for å sette i gang irreversible kjedereaksjoner utenfor menneskenes kontroll.

50 prosent er kan hende akseptabelt for dere. Men disse tallene inkluderer ikke vippepunkter, de fleste tilbakekoblingseffekter, tilleggsoppvarming skjult av giftig luftforurensning eller aspekter som likhet og klimarettferdighet. De forutsetter også at min generasjon skal suge hundrevis av milliarder tonn av deres CO₂ ut av luften med teknologi som knapt eksisterer.

Så en 50 prosents risiko er rett og slett ikke akseptabelt for oss - vi som må leve med konsekvensene.

For å ha 67 prosents sjanse til å holde oss under en global temperaturøkning på 1,5 grader - de beste oddsene som gis av FNs klimapanel - hadde verden 1. januar 2018 en gjenværende mengde på 420 gigatonn CO₂ som den kunne slippe ut. I dag er dette tallet allerede nede i under 350 gigatonn.

Hvordan våger dere å late som at dette bare kan løses ved å fortsette som vanlig, med noen tekniske løsninger? Med dagens utslippsnivåer vil det gjenværende utslippsbudsjettet være helt brukt opp på under åtte og et halvt år.

Det vil ikke bli presentert noen løsninger eller planer i tråd med disse tallene her i dag, fordi disse tallene er for ukomfortable. Og dere er fortsatt ikke modne nok til å si det som det er.

Dere svikter oss. Men de unge begynner å forstå sviket deres. Alle fremtidige generasjoners øyne er rettet mot dere. Og hvis dere velger å svikte oss, sier jeg: Vi vil aldri tilgi dere.

Vi vil ikke la dere slippe unna med dette. Akkurat her, akkurat nå, setter vi streken. Verden våkner opp. Og forandringen kommer, enten dere liker det eller ikke.

Takk.»