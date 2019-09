Trump: Nytt møte med Kim Jong-un kan skje snart

Presidenten ga flere ingen detaljer om mulige samtaler om et møte mellom landene som har vært i en fastlåst situasjon, til tross for to møter de siste årene.

– Vi får se. Akkurat nå vil mange at det skal skje. Jeg vil vite hva som kan komme ut av det. Vi kan få vite mye før møtet finner sted, sier Trump mandag.

Både Sør-Korea og Japan har oppmuntret USA til møter med Nord-Korea for å få på plass en atomnedrustningsavtale, samt en stans i det nordkoreanske regimets missiltesting.

Sør-Koreas president Moon Jae-in var blant flere av lederne som møtte Trump mandag under FNs hovedforsamling i New York.