Dødstallet etter vulkanutbruddet på New Zealand stiger

Åtte spesialsoldater iført gule beskyttelsesdrakter og ekstra oksygentilførsel dro søndag morgen tilbake til White Island for å søke etter de antatt døde etter mandagens vulkanutbrudd.

Etter rundt en times tid ble søket avsluttet, uten at de fant de savnede, skriver New Zealand Herald.

47 personer var på vulkanøya da utbruddet skjedde. Inkludert de to som det fortsatt søkes etter, har dødstallet søndag steget til 18. En av dem som var innlagt på sykehus i Australia, døde av skadene.

Søk i vann

Lørdag søkte dykkere i vannet rundt øya, uten at de heller ikke der fant de savnede. Et nytt søk i vann ble gjennomført søndag.

Politiet mener å tro at de døde er i vannet. De sier i en uttalelse til New Zealand Herald at de vil ta en avgjørelse senere om hva som vil skje i morgen.

Visepolitimester Mike Clement sa søndag ettermiddag lokal tid at det er en krevende situasjon for alle parter, men sa politiet ikke kommer til å gi opp med å finne de savnede. Han sier de jobber hardt for å finne dem.

– Vi har full forståelse for hvor frustrerende det er for pårørende som vil ha de savnede tilbake, sa Clemet søndag til New Zealand Herald.

75 minutter med luft

Fredag ble seks av totalt åtte savnede hentet fra øya. Den operasjonen varte i fire timer.

Politimannen John Tims opplyser at spesialsoldatene som var på White Island søndag, var utstyrt med oksygentilførsel som gjorde at de bare kunne være på øya opp til 75 minutter, skriver det australske nyhetsbyrået AAP.

14 personer er innlagt på sykehus med brannskader på New Zealand. For elleve av dem er tilstanden kritisk.

I tillegg er over ti personer innlagt på sykehus i Australia. Tilstanden er for de fleste av dem kritisk.