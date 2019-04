Mistenkt seriedrapsmann kan få dødsstraff i USA

Påtaleansvarlige fra fire California-fylker kunngjorde onsdag under en høring at de vil be om dødsstraff dersom Joseph DeAngelo (73) blir funnet skyldig.

På 70- og 80-tallet skapte innbrudd, voldtekter og drap i Sør-California enorm frykt for en mann som ble døpt «Golden State Killer». I flere tiår sto drapsgåtene uløst, fram til DeAngelo i fjor ble identifisert via en DNA-database for slektsforskning.

Politiet hevder DeAngelo startet sin kriminelle løpebane samtidig som han var politimann i en by nær Visalia fra 1973 til 1976. Siden han ble pågrepet har politi over hele delstaten koblet ham til en rekke uløste kriminalsaker.

DeAngelo er nå siktet for 13 drap begått mellom 1975 og 1986. Han er i tillegg mistenkt i 45 voldtektssaker og for flere innbrudd, men han kan ikke siktes i disse sakene ettersom de er foreldet.