Demokratiaktivist i Egypt løslatt etter fem år

Alaa Abdel-Fattah ble kjent for sin rolle under den arabiske våren i 2011 som førte til president Hosni Mubaraks fall. Tre år senere ble han pågrepet da myndighetene innførte strenge lover mot demonstrasjoner og protester.

Det var Abdel-Fattahs søstre Mona og Sanaa Seif som på Facebook opplyste at han var fri, sammen med en video som viste ham hjemme. Facebook-grupper som støtter ham, postet videoer som viste ham mens han omfavnet venner og familie da han kom ut av en politistasjon i Kairo.

Selv om han er fri, vil han likevel i de neste fem årene være under politiets overvåking. Han må melde seg hos politiet hver dag og undertegne en loggbok.

Abdel-Fattah, som kommer fra en familie av politiske aktivister, ble pågrepet flere ganger under forskjellige regimer for å ha forsvart menneskerettighetene. Etter at Mohamed Mursi ble styrtet i 2013, ble først Mursis støttespillere arrestert, og deretter liberale aktivister som Abdel-Fattah.