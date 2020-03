Overveldet av koronanyheter? Også dette har skjedd i verden.

Også under en pandemi går resten av verden sin skjeve gang. Her er noen smakebiter:

Frankrike: Valg

I Frankrike var det lokalvalg søndag. Oppslutningen ble rekordlav, bare 45 prosent, en nedgang fra nesten 65 prosent i 2014.

I Paris ble den sittende sosialistiske borgermesteren, Anne Hidalgo, soleklar vinner med 30 prosents oppslutning. Nå diskuterer Frankrike om de skal avholde den vanlige andre valgomgangen eller ikke, melder France24.

CHRISTIAN HARTMANN, REUTERS / NTB scanpix

Neste valgomgang pr. brev?

De grønne i Frankrike gjorde et overraskende godt valg. I den tyske delstaten Bayern gikk det derimot dårligere enn ventet for De grønne. Lokalvalg ble også der avholdt søndag. Men i Bayern økte faktisk valgdeltagelsen sammenlignet med forrige valg – kanskje fordi flere enn før hadde forhåndsstemt. Nå vurderes om den neste valgomgangen skal avholdes pr. post.

USA: Bill Gates trekker seg

I USA har Joe Biden og Bernie Sanders debattert uten publikum i salen. Kampen står om hvem som skal bli demokratenes presidentkandidat.

José Luis Magana, AP / NTB scanpix

Microsoft-gründeren Bill Gates går motsatt vei, han trekker seg tilbake: Fredag kom meldingen om at han går ut av styrene i både Microsoft og Berkshire Hathaway. I en pressemelding opplyser Gates at han nå ønsker å bruke mer tid på veldedighetsarbeid i Bill & Melinda Gates-stiftelsen.

Ukraina: Nye forhandlinger

Regjeringen i Ukraina har for første gang gått med på å forhandle med representanter fra den russisk-okkuperte østlige delen av landet.

En avtale mellom Russland, Ukraina og Osse (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) ble undertegnet 11. mars.

Hittil har Ukraina bare villet forhandle direkte med Russland, som de mener har ansvaret for krigen. Avtalen er kontroversiell innad i Ukraina. Mange frykter at dette oppfattes som en anerkjennelse av de østlige russiskokkuperte områdenes rett til selvstendighet.

Alexander Ermochenko, REUTERS / NTB scanpix

Israel: Prøver å danne regjering

I Israel har den profilerte opposisjonspolitikeren Benny Gantz fått mandat til å danne regjering. I løpet av et år er det avholdt tre valg uten at en har fått til et stabilt styre.

Gantz representerer en skjør koalisjon der både et ytterliggående nasjonalistparti og de arabiske partiene er med. Felles mål er å hindre Benjamin Netanyahu i å fortsette som statsminister, skriver Washington Post.

Korrupsjonssaken mot Netanyahu skulle egentlig startet i retten tirsdag 17. mars, men er nå forskjøvet med to måneder.

Sebastian Scheiner, AP / NTB scanpix

Skottland: Lekte zombie

I Skottland pågår rettssaken mot Alex Salmond, den tidligere lederen for det skotske nasjonalistpartiet SNP og tidligere førsteminister. Han står anklaget for 14 ulike seksuelle overgrep.

Et vitne har sagt at Salmond lot som han var en zombie før han angrep henne, et annet at da hun og Salmond skulle fotograferes sammen, kløp han henne bak, skriver The Guardian.

Syria: – Barn har frosset ihjel

Den skjøre våpenhvilen mellom Russland og Tyrkia i Idlib i Syria varer fortsatt. Men situasjonen er kritisk, skriver den syriske aktivisten Oula Alrifai i et innlegg hos CNN. «Overfylte leirer gjør at mange må klare seg i åpent landskap i vinterværet. Barn har frosset ihjel.»

Samtidig fortsetter konflikten mellom Tyrkia og EU-landene. Tyrkia vil ikke lenger hindre migranter i å nå Europa. Tirsdag skal den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan, Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands kansler Angela Merkel ha en videokonferanse for å finne en løsning. Erdogan krever mer støtte til Tyrkia i Idlib, at EU skal betale mer for flyktningavtalen fra 2016, og at EU skal få fart på Tyrkias EU-forhandlinger.

SERGIO BARRENECHEA, REUTERS / NTB scanpix

Spania: Kongelig korrupsjon

Spanias kong Felipe VI har frasagt seg arven fra faren, den tidligere kongen Juan Carlos I, etter en økonomisk skandale. Juan Carlos skal ha mottatt nærmere 900 millioner kroner av den daværende saudiarabiske kong Abdullah i 2008, penger som ser ut til dreie seg om korrupsjon.

Kong Felipe har også fratatt sin far apanasjen, melder nyhetsbyrået AP.

Afrikas horn: Milliarder av gresshopper truer

I Etiopia og Kenya sliter regjeringene med nye gresshoppeinvasjoner, skriver The Washington Post. Tidligere i vinter erklærte Somalia nasjonal krise av samme årsak. FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) advarer om at svermer på flere hundre milliarder gresshopper er i ferd med å dannes.

Eugene Hoshiko, AP / NTB scanpix

Japan: Knivdrepte 19 mens de sov

I Japan er Satoshi Uematsu dømt til døden for å ha begått 19 drap. Saken er en av de groveste i landet siden krigen.

Uematsu brøt seg inn i et hjem for funksjonshemmede og stakk 19 sovende beboere til døde for fire år siden. Han skadet også 24 andre. Etterpå meldte han seg selv til politiet, skriver Der Spiegel.