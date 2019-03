Opptil 4.000 ventet til fredagsbønn ved beskutt moské

Det er hektisk aktivitet utenfor Al Noor-moskeen for å få alt klart til fredagsbønnen, og blir ikke moskeen klar – og heller ikke Linwood-moskeen – vil bønnen finne sted i Hagley Park, ovenfor Al Noor-moskeen i stedet.

Det er ventet at mellom 3.000 og 4.000 mennesker vil samles i en følelsesladet fredagsbønn ledet av imam Gamal Fouda fra Al Noor-moskeen. Det inkluderer moskeens egne medlemmer, medlemmer fra den andre moskeen som ble angrepet, Linwood, og flere andre muslimske menigheter.

En gjerningsmann skjøt og drepte 50 personer og såret rundt like mange under forrige ukes fredagsbønn.

Statsminister Jacinda Ardern har kunngjort at fredagens bønnerop i Christchurch skal kringkastes nasjonalt og at det skal holdes to minutter stillhet.

AP/NTB Scanpix

Begraver teppet

De to moskeene er foreløpig stengt, men ifølge en talsperson for politiet, har en horde av teppeleggere, malere, gipsarbeidere og andre håndverkere jobbet hele uka for å få alt i stand.

Imam Fouda sier arbeidere har stilt opp gratis og arbeidet intenst med å reparere skadene på moskeen, der kulehull og andre skader vitner om grusomhetene som fant sted.

– De skal begrave teppet, fordi det er fullt av blod, og det er forurenset, sier han.

Fouda venter at moskeen først kan åpne igjen i neste uke.

– Støtten vi har mottatt fra New Zealand og lokalsamfunnet har vært helt utrolig, sier han.

Fouda var akkurat ferdig med khutbah, en preken holdt på arabisk, og skulle oversette den til engelsk da gjerningsmannen braste inn i moskeen og systematisk begynte å skyte ned de tilstedeværende.

Vincent Yu /AP/NTB SCANPIX

Mange begravelser

Torsdag ble minste seks av de drepte begravet, inkludert Sayyad Ahmad Milne (14) og Tariq Rashid Omar (24) begravet. Begge var fotballspillere, Milne elev ved Cashmere High School og Omar nylig ferdig ved utdannet og nå fotballtrener for flere ungdomslag. I likhet med dobbeltbegravelsen av en syrisk far og sønn onsdag, var flere hundre sørgende til stede torsdag for å ta farvel med Milne og Omar. Sayyads far John Milne sier sønnen ble skutt mens han ba i Al Noor-moskeen.

En av de tilstedeværende, som ønsker å være anonym, sier til AFP at det var en respektfull og verdig begravelse torsdag, men at omfanget av tragedien blir svært tydelig når man ser de åpne gravene foran seg.

– Det som slo meg var hvor mange graver som venter, det store området de dekker, sier hun.

JORGE SILVA / X90026

Ikke alle skal begraves i Christchurch, noen skal få sitt siste hvilested i sitt opprinnelige hjemland. De fleste av ofrene var migranter eller flyktninger fra land som Pakistan, India, Malaysia, Indonesia, Tyrkia, Somalia, Afghanistan og Bangladesh.

Torsdag kom meldingen fra politiet om at alle ofrene er identifisert og frigitt. Det er ventet en stor begravelse av mange av de døde fredag.