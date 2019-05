Dagens quiz: torsdag 30. mai 2019

1. Hvilket tilnavn hadde baseballspilleren George Herman Ruth?

2. Hvilken amerikansk rødvin er Vinmonopolets bestselgende produkt?

3. Ved hvilken by ligger Indira Gandhi International Airport?

4. Hvilke byer ligger i hver sin ende av Hurtigruten?

5. Hva slags plagg er en messehagel?

6. Hvem hadde i 2011 stor suksess med sangen «Ring meg»?

7. Hva kalles en hunnrein?

8. Hvordan lyder de åtte første ordene i The Beatles-sangen «Yesterday»?

9. Hva er et vanligere navn på det som også kalles eukaristi eller kommunion?

10. Charles Linbergh ble i 1927 historiens første til å fly over Atlanterhavet. Mellom hvilke to byer fløy han?

Svar:

1. «Babe» Ruth.

2. Falling Feather.

3. Dehli.

4. Bergen og Kirkenes.

5. En kappe som bæres av prester.

6. Gabrielle.

7. Simle.

8. «Yesterday, all my troubles seemed so far away.»

9. Nattverd.

10. New York og Paris.