Ti unge amerikanere står på en åskam i Gettysburg i Pennsylvania og ser ut over en vakker grønn dal. De prøver å forstå hvorfor 60.000 mennesker døde her. Og hva som kunne vært gjort for å hindre det.

Lilian Kaur Gill (21) og de ni andre er avgangsstudenter på hærens befalsskole. Innen du leser dette, er de utnevnt til offiserer. Snart skal de lede amerikanske soldater i trening og strid.