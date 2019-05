Seks drept i kirkeangrep i Vest-Afrika

Det melder AFP at de har fått beskjed om fra sikkerhetskilder på Twitter.

Angriperne begynte å skyte under en messe i kirken søndag morgen. En av de drepte skal ha vært en prest, og angrepet fant sted i den nordlige byen Dablo, ifølge BBC. Kirken ble så brent ned, sammen med nærliggende butikker og et helsesenter.

Det vestafrikanske landet Burkina Faso har de siste månedene opplevd en dramatisk økning i jihadistangrep og sammenstøt mellom folkegrupper. I mars meldte FN at nærmere 70.000 mennesker er drevet på flukt av militante islamister og andre væpnede grupper i Burkina Faso i årets to første måneder.

Dette er det tredje kirkeangrepet i landet på fem uker.

Den 29. april ble en protestantisk kirke i Burkina Faso angrepet på lignende vis. Da skal angriperne ha ankommet kirken på syv motorsykler mot slutten av gudstjenesten, og drept pastoren, hans to sønner og tre andre som også var i kirken, skriver BBC. Fem dager før hadde en annen katolsk kirke blitt angrepet, og fire mennesker drept.

Mot begynnelsen av mai hadde antallet jihadistangrep i landet steget fra 33 angrep i 2017, til 158 i 2018, ifølge BBC.

10. mai ble to soldater ble skutt og drept da franske styrker aksjonerte for å redde gisler i landet. Målet var å hente ut to franske turister som var tatt til fange i den avsidesliggende nasjonalparken Pendjari i Benin 1. mai.