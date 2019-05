Man kunne kalle det et valgskred. Mikella Abramova var ikke blant favorittene, men likevel vant 11-åringen for noen uker siden den populære sangkonkurransen The Voice for barn i Russland.

TV-seerne kunne ringe et spesielt nummer eller stemme via SMS, og Mikella fikk 56,5 prosent av stemmene. Nummer to fikk bare en brøkdel så mye. Aldri tidligere har det vært så stor forskjell mellom første- og annenplassen.