Jimmy Carter brakk hofta

Carter falt hjemme i Plains mens han gjorde seg klar for å dra ut på jakt, opplyser hans organisasjon Carter Center i en uttalelse mandag.

Kirurgene har slått fast at operasjonen var vellykket, heter videre.

Carter var USAs 39. president fra 1977 til 1981. Han ble operert for kreft i 2015 og behandlet for dehydrering i 2017 etter å ha deltatt i husbygging i i Canada for Habitat for Humanity. Det har ikke hindret ham i å bygge mer sammen med Habitat siden det, men han erkjenner at årets jaktsesong er over for ham nå.

– President Carter sier at hans største bekymring er at kalkunsesongen er over denne uka, og han har ikke fylt kvoten sin, heter det i meldingen.

Carter håper delstaten Georgia vil overføre den ubrukte kalkunkvoten til neste års jaktsesong.