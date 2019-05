På anmodning fra politiet måtte en McDonalds utenfor Edinburgh stanse salget av milkshake og iskrem da Brexitpartiets leder Nigel Farage holdt tale under et politisk stevne i nærheten. Det skriver The Guardian.

Årsaken er flere hendelser de siste ukene der høyreorienterte politikere er blitt kastet mat og milkshake på av demonstranter.

Fredag dukket det opp en plakat i vinduet på McDonalds-restauranten som ligger 200 meter unna arrangementet der den tidligere UKIP-lederen skulle tale. Der sto det at hverken milkshake eller iskrem ville bli solgt i restauranten utover kvelden.

En talsperson fra burgerkjeden bekrefter at de ble anmodet til å stanse salget av drikken fra politiet.

Tidligere denne måneden fikk Tommy Robinson, tidligere leder for English Defence League (EDL), to milkshaker kastet over seg på to dager.

Også UKIP-kandidat Carl Benjamin ble målskive for et milkshake-angrep nylig.