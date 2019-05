- Australia er tilbake i kampen mot klimaendringer, lover opposisjonspolitikeren som leder presidentvalget

En sammenstilling av ulike meningsmålinger og analyser viser at hovedutfordrer Bill Shorten og hans parti Labor ligger noen små prosenter foran Morrison. En siste meningsmåling kvelden før valgdagen gjort på oppdrag fra avisa Sydney Morning Herald og The Age av Ipsos Poll bekrefter det samme som tidligere: Venstre-sentrumsorienterte Labor leder med 51 prosent, mens Morrisons liberalkonservative koalisjon ligger an til å få 49 prosent av stemmene.

Klima sentralt

Økonomi og klima er nøkkelordene som har preget valgkampen de siste ukene.

Morrison, som har kjørt sin valgkamp på slagord rundt stabilitet og bedre økonomisk styring, lå lenge enda lenger etter på meningsmålingene, men har de siste ukene kjørt en negativt ladet kampanje mot Labor, særlig rettet mot eldre, mer bemidlede velgere. Med støtte fra konservative høyreorienterte mediere har Morrison fått gjennom budskapet om hvor lite skattelette denne velgergruppa kan vente seg med ny regjering.

Fredag kveld kommenterte Morrison at valget vil bli det jevneste landet har sett på mange, mange år.

De siste meningsmålingene viser imidlertid at han ikke har klart å få helt bukt med velgernes sinne over hans mangel på evne til å håndtere alle klimautfordringene, synliggjort etter fjorårets katastrofesesong med flommer, skogbranner og rekordtørke.

Andy Brownbill / AP / NTB scanpix

Shorten, som har lovet å gå ta grep mot klimaendringer, tilhører Melbourne og stemte der lørdag.

– Verden vil merke det hvis Labor blir valgt: Australia er tilbake i kampen mot klimaendringer, sa Shorten til reporterne da han avla stemme, før han tok seg en pølse i brød.

Alle skal med

Statsminister Scott Morrison stilte opp og delte ut pølser ved stemmelokalene ved Norwood Primary School i Launceston i delstaten Tasmania. Noen store klimaløfter ledsaget imidlertid ikke pølsene hans.

Lørdag skal 151 plasser i Representantenes hus og 40 av 76 seter i Senatet fordeles. Partiet eller koalisjonen med flest plasser kan danne regjeringen for minst tre år.

Stemmelokalene åpnet i de østlige delene av Australia klokka 8 lokal tid lørdag og holder åpent fram til klokka 18. I Australia er det krav om å avlegge stemme ved valg, og hvis man ikke gjør det, straffes det med forelegg på rundt 20 dollar, som tilsvarer drøyt 120 kroner.

Hele 16,4 millioner australiere er registrerte og må etter loven avlegge stemme ved det nasjonale valget lørdag. Mer enn fire millioner har forhåndsstemt.