Fire oljetankere, blant dem norskeide Andrea Victory, ble søndag angrepet utenfor havnebyen Fujairah ved Omanbukten. Andrea Victory ble skadet av et ukjent objekt og påført et hull i skipssiden ved bakre ballasttank, heter det i en pressemelding fra rederiet Thome. Ingen av mannskapet ble skadet og det skal ikke være fare for at skipet synker.

Fujairah ligger på østkysten av De forente arabiske emirater ut mot Omanbukten og Arabiahavet. Landets myndigheter opplyser at fire skip ble utsatt for sabotasje. Saudi-Arabia sier to av skipene var deres. Angrepet blir av flere land ansett som et forsøk på å ramme verdens oljehandel. Det kommer dessuten samtidig med et svært spent forhold mellom Iran og USA.

Dette er det vi vet så langt:

Angrepet skjedde utenfor en svært viktig oljehavn

Angrepet skjedde altså utenfor havnebyen Fujairah. Dette er den eneste havnen der De forente arabiske emirater kan uttransportere olje direkte til Omanbukten og Arabiahavet.

De forente arabiske emirater fikk for syv år siden ferdig en oljerørledning til Fujairah. Et 360 kilometer langt oljerør gjør det mulig å pumpe 1,5 millioner fat olje fra oljefeltene ved Habshan vest i landet til Fujairah lengst øst i landet. Ved å skipe olje ut fra denne havnen, er ikke landet lenger helt avhengig av oljeskip som seiler gjennom Hormuzstredet.

Hormuzstredet ligger mellom Iran og den arabiske halvøya og har i flere tiår vært en flaskehals for oljeeksporten fra oljefeltene ved Den persiske gulf. En femtedel av verdens olje blir fraktet med skip gjennom stredet.

Angrepet på skipene utenfor Fujairah kan ses som et signal om at også denne «sikkerhetsventilen» er sårbar for angrep.

– At målet for aksjonen har vært å lamme Emiratenes økonomi, er slett ikke utenkelig og svært mulig, sier Thina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea Markets.

Fakta: USAs konflikt med Iran USA har hatt et anstrengt forhold til Iran helt siden den islamske revolusjonen i Iran i 1979. Like etter revolusjonen ble personellet ved den amerikanske ambassaden tatt som gisler og holdt fanget i 444 dager. Iran, USA og flere av verdens mektigste land underskrev i 2015 en avtale om at Iran skulle oppgi eventuelle ambisjoner om å skaffe seg atomvåpen. Til gjengjeld skulle sanksjonene mot Iran droppes. President Donald Trump trakk USA ut av atomavtalen i mai 2018. Begrunnelsen var at avtalen ikke sikret at Iran forble uten atomvåpen permanent, at Iran utvikler farlige rakettvåpen og at de virker forstyrrende på hele regionen. USA har innført enda strengere sanksjoner mot Iran og tar sikre på å hindre at Iran får eksportert noe av sine store oljeressurser. I forrige uke tok Iran de første skritt i retning av å trekke seg fra atomavtalen. De sier de fremdeles overholder avtalen, men vil trekke seg i løpet av 60 dager dersom ikke de europeiske landene sikrer Irans mulighet til å selge olje.

Trusselen fra Iran bekymrer de oljerike arabiske landene

Trusselen som har bekymret de arabiske landene, har vært at Iran skulle bruke sine militære styrker til å stenge eller begrense trafikken gjennom Hormuzstredet. Iranske tjenestemenn har da også antydet at noe slikt kunne komme til å skje dersom presset mot landet blir for stort.

Å stenge Hormuzstredet ble fremhevet som en mulighet for tre uker siden av den iranske revolusjonsgardens marinesjef.

Truslene er blitt nevnt i forbindelse med at USA har innført stadig tøffere sanksjoner mot Iran og siden den 2. mai har tatt mål av seg å stanse all oljeeksport fra Iran.

Konflikten mellom Iran og USA tilspisset seg i forrige uke. Da tok Iran skritt i retning av å trekke seg fra atomavtalen fra 2015 og USA besluttet å sende blant annet et hangarskip til farvannene ved Iran.

Iran advarer mot «konspirasjoner»

De forente arabiske emirater har ikke lagt skylden for angrepet på noen. De har i det hele tatt vært tilbakeholdne med opplysninger om hva som skjedde.

Samtidig har Iran distansert seg fra angrepet og tatt til orde for en granskning.

– Hendelsene i Omanbukten er illevarslende og beklagelig, sier det iranske utenriksdepartementets talsmann Abbas Mousavi ifølge Reuters.

Mousavi advarte mandag mot «konspirasjoner iscenesatt av folk som ønsker gale ting» og «eventyrlystne utenlandske aktører som vil undergrave regionens stabilitet og sikkerhet».

– Iran kan ha et motiv

Iran kan imidlertid mistenkes for å ha motiv for et slikt angrep, ifølge NUPI-forsker Kjetil Selvik.

– Det kan hende at de vil sende et signal til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater om at de kan være sårbare dersom det tilspisser seg ytterligere, sier Selvik.

Han påpeker at Iran har holdt Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, ved siden av Israel, for å være blant dem som har påvirket USA i en «uheldig retning».

Iran har, helt siden USA trakk seg ut av atomavtalen med Iran i mai fjor, sittet ganske stille i båten, antagelig for å holde seg inne med europeerne.

– Iran har villet vise at de holder seg til internasjonale avtaler, noe USA ikke har gjort, sier Selvik. – Nå kan vi kanskje se tegn til at Iran vil signalisere at tålmodigheten deres ikke vil vare evig.