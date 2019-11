Den drepte journalistens sønn sto utenfor regjeringspalasset sammen med demonstrantene da statsministeren holdt det dramatiske regjeringsmøte natt til fredag. Han og familien frykter at etterforskningen blir mørklagt og at personer som står bak blir beskyttet og får gå fri, skriver The Malta Independent.

De politiske konsekvensene av drapet på gravejournalisten Daphen Galizia vokser i raskt tempo siden anklagene retter seg mot noen av statsministernes nærmeste medarbeidere.

EUs minste medlemsland Malta står midt i sin største politiske krise, og det som skjer der blir fulgt med granskende blikk utenfra.

Natt til fredag, etter et seks timer langt regjeringsmøte, kom statsminister Joseph Muscat ut.

På en pressekonferanse klokken 3 fredag morgen sa Muscat at han ikke vil benåde forretningsmannen Yorgan Fenech i bytte mot opplysninger om drapet. Han sa også at han vil bli sittende til saken er løst.

Det ble møtt med buing av demonstrantene utenfor, skriver The Guardian. De reagerer også på at statsministerens stabssjef, som ble arrestert i forbindelse med saken tidligere denne uken, er blitt løslatt.

Tre regjeringsmedlemmer har alt trukket seg fra sine stillinger i forbindelse med etterforskningen av drapet. Nå øker presset også mot statsministeren.

Spørsmålet om benådning havner på presidentens bord.

Hvem var Daphne Galizia?

For litt over to år siden ble journalisten Daphne Caruana Galizia (53) drept av en bilbombe plassert under førersetet på bilen som sto utenfor hjemmet hennes i Bidnija på Malta. Lenge har det vært uklart hvem som sto bak.

Hun var Malta mest profilerte gravejournalist og var kjent for sin kritiske journalistikk mot politikere, næringslivstopper og andre maktpersoner. Blant annet skrev hun en rekke bloggartikler om opplysninger som gjaldt Malta fra Panama Papers-prosjektet i 2016.

Hva skjedde?

Tre menn i 50-årene er så langt tiltalt for å ha gjennomført attentatet, men det er usikkert når en eventuell rettssak starter. Det kan ta flere år, ifølge juridiske eksperter.

De tre mennene ble pågrepet i desember 2017. Nyhetsbyrået Reuters har fått innsyn i politidokumenter fra etterforskningen. Der finner man politiforklaringen til en av de pågrepne. Vince Muscat (ikke i slekt med statsministeren) var kjent for politiet fra før, i forbindelse med mindre lovbrudd, og arrestert i forbindelse med drapet. Han hevder at han kun var sjåfør for to brødre som også er pågrepet. Ifølge Muscat fikk de betalt 150.000 euro for å utføre drapet.

I politiavhøret har han fortalt hvordan de spanet på Galizia i lengre tid. Planen skal først ha vært å skyte henne. Men det var for vanskelig, ifølge dokumentene Reuters har fått tilgang til. Også bilen hennes var skjult bak gjerder og vanskelig å komme til. Det var først da bilen en dag ble parkert på utsiden, at de slo til og plasserte den fjernstyrte bomben i bilen.

Alt dette skal Muscat har sagt i politiavhør, ifølge Reuters. Brødrene som er tiltalt nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

Etterforskningen har ikke klart å avdekke hvem som eventuelt bestilte drapet.

Hva har dette med regjeringen å gjøre?

Tirsdag denne uken våknet Malta til nyhetene om at Keith Schembri, stabssjef for statsminister Joseph Muscat, hadde fratrådt sin stilling og ble avhørt av politiet i sammenheng med attentatet mot Galizia. Få timer senere hadde også turistminister Konrad Mizzi sluttet, og finansminister Chris Cardona hadde «suspendert seg selv», ifølge Times of Malta. Schembri er senere løslatt.

I løpet av uken har det vært flere spontane demonstrasjoner. Det har vært amper stemning, flere biler skal ha blitt angrepet, og ministere skal ha blitt pepret med egg, gulrøtter og mynter.

Også i parlamentet har det vært bråk. En opposisjonspolitiker skal ha ropt «mafia» da statsministeren ankom parlamentet. Minst to parlamentsmedlemmer, hvorav én var en minister, måtte hindres fra å storme over gulvet til opposisjonen. Parlamentet måtte ta pause i 35 minutter som følge av bråket.

Mandag overlevde statsministeren et mistillitsvotum internt i sitt eget parti, men nå vil opposisjonsleder Adrian Delia (PN) avholde et mistillitsvotum i parlamentet også.

I call upon the President of the Republic to ascertain whether the Prime Minister still enjoys the support of the majority of the House of Representatives. — Adrian Delia (@adriandeliapn) November 26, 2019

Hvorfor skjer dette nå?

Flere arrestasjoner og razziaer over flere uker har ledet frem til dagens hendelser. En utløsende faktor var da det som omtales som en mellommann mandag ble arrestert for to uker siden, og deretter løslatt mot å gi fra seg sentral informasjon, ifølge BBC.

Mellommannen, Melvin Theuma, er en taxisjåfør som blant annet skal ha bedrevet lånehai-virksomhet og drevet et ulovlig lotteri. Han ble arrestert 14. november og ventes å ha viktig informasjon om drapet. Det skal blant annet være snakk om et lydopptak, ifølge BBC.

Theuma skal vitne foran en dommer fredag.

Samtidig har altså en annen viktig aktør i saken, forretningsmannen Yorgen Fenech, bedt om straffeimmunitet i bytte mot informasjon.

Han ble pågrepet på yachten sin da han var i ferd med å forlate havnen i Portomaso. Han var i politiets varetekt frem til tirsdag ettermiddag, men ble da løslatt mot kausjon for tredje gang.

Fenech ble i fjor avslørt som eieren av et mystisk Dubai-registrert selskap med navnet 17 Black.

Hva er koblingen mellom Fenech og regjeringen?

Bare måneder før Caruana Galizia ble drept av en bilbombe, skrev hun om 17 Black, og hun anklaget regjeringsmedlemmer og personer med nære forbindelser til regjeringen for korrupsjon.

Forretningsmannens koblinger til en rekke regjeringsmedlemmer har vært interessante for politiet i avhør. Han skal nå ha koblet stabssjef ved Statsministerens kontor, Keith Schembri, til korrupsjonsanklager, men krever amnesti av presidenten for å bidra med mer informasjon.

Fenech hadde telefonkontakt med Schembri jevnlig og snakket med ham bare timer før han ble arrestert. Det var en av de siste samtalene forretningsmannen hadde før han ble pågrepet. Da han ble arrestert, forsøkte Fenech å flykte, ifølge Times of Malta.

Politiet mistenker at stabssjefen har holdt Fenech oppdatert om fremdriften i drapssaken.

Europarådets menneskerettighetskommissær Dunja Mijatovic, sier til Reuters at hun er bekymret for påstandene om politisk innblanding i etterforskningen.

Ti pressefrihetsorganisasjoner, inkludert Transparency International, Reporters Without Borders og PEN International, har gått sammen en felles uttalelse der de minner statsministeren om at politisk påvirkning av drapsetterforskningen ikke må forekomme.

Hvorfor ble hun egentlig drept?

Ingen vet sikkert hvorfor hun ble drept. Men de siste årene mottok Galizia flere drapstrusler. I tillegg skal familiehunder ha blitt funnet drept, og huset hennes ble satt fyr på to ganger.

– (Drapet) kom ikke ut av det blå, sa Daphnes sønn, Andrew Caruana Galizia til Europarådet i februar 2018.

Galizias familie tror at drapet ble utført på bestilling av en foreløpig ukjent aktør. Familien og støttespillere har gjentatte ganger bedt om en uavhengig etterforskning av saken.

I september ble det klart at drapet på Galizia skulle etterforskes uavhengig.

I juni ga Europarådet Malta en tre måneder lang frist til å opprette en uavhengig etterforskning av drapet. Dagen etter at fristen gikk ut, kom kunngjøringen fra Maltas regjering. Gruppen er oppnevnt av Maltas regjering og ledes av en pensjonert dommer.

Hvilke konsekvenser fikk journalistikken til Galizia?

Flere statsråder har tidligere måttet gå som følge av Galizias journalistikk, blant dem Konrad Mizzi, som altså nå igjen har trukket seg etter at han ble sluppet inn i varmen i regjeringen.

I forbindelse med avsløringer i Panama Papers-komplekset, koblet hun Schembri og Mizzi til utenlandske skallselskap. I sin siste bloggpost skrev Galizia også om Schembri.

I tillegg avdekket hun at Michelle Muscat, kona til landets statsminister, hadde etablert et stråselskap i skatteparadiset Panama.

Avsløringene førte til at det ble holdt nyvalg. Ved valget fikk Muscats parti igjen flertall, og han kunne derfor fortsette som statsminister.

Muscat har vært statsminister i Malta siden 2013.