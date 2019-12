Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson er den eneste partilederen fra et riksdagsparti som ikke er velkommen på den årlige festen 10. desember i Stockholm, skriver Expressen.

I midten av november viste en meningsmåling at Sverigedemokraterna hadde større oppslutning enn Socialdemokraterna og var mest populær i landet.

Aldri i varmen

Heller ikke det får Nobelstiftelsen til å endre gjestelisten for det tradisjonsrike arrangementet i den blå hallen i Stockholms stadshus. Expressen skriver at partiet har vært uønsket på banketten i flere tiår.

– Vi analyserer ikke partier ut fra meningsmålinger, sier Nobelstiftelsens pressesjef Mikael Östlund til nyhetsbyrået TT.

Den kalde skulderen har fått en dypere begrunnelse i en pressemelding stiftelsen har sendt ut. Der heter det at Sverigedemokraterna ikke er et parti som alle andre.

«Partiets bakgrunn i høyreekstremisme (...) viser en bristende respekt for de grunnleggende prinsippene om at alle mennesker har lik verdi og like rettigheter, uansett hudfarge, opprinnelse eller religion», heter det.

Vil ha innflytelse

Sverigedemokraternas pressesjef Henrik Gustafsson svarer dette:

– Det stemmer nok helt sikkert at vi ikke deler deres syn på mennesker. Vi ville for eksempel aldri ha invitert ambassadører fra diktaturstater, slik de gjør år etter år. Det overlater vi til individer med rett verdisyn.

Jimmie Åkesson (40) har varslet at partiet han leder ønsker å forme landet de neste 100 årene, «slik Socialdemokraterna har gjort i 100 år».

– Vi vil ha markant politisk innflytelse, sier han.