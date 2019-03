I rettsdokumenter som ble frigitt tirsdag, kommer det frem at påtalemyndigheten vil stille journalistene og 13 av landets ledende mediehus for retten for å ha utvist ringeakt for retten.

Kardinal George Pell ble i desember i fjor kjent skyldig i seksuelle overgrep mot to korgutter på 1990-tallet. Det ble lagt ned forbud mot å gjengi kjennelsen, fordi aktoratet mente det kunne påvirke juryen i to saker mot mannen som var en av pavens mest betrodde medarbeidere og ledet Vatikanets finansdepartement.

Fikk ikke rapportere

Flere medier utenfor Australia gjenga detaljer fra saken og mente australsk rett ikke hadde myndighet utenfor landets grenser. Flere australske medier publiserte overskrifter der de sa at de ble sensurert. De ønsket å gjøre australske lesere og seere oppmerksomme på at mediene ikke fikk lov til å rapportere om en sak de mente hadde offentlig interesse.

En rekke rettsordre hadde hindret rapportering om detaljene i saken siden mai 2018. Publiseringsforbudet ble opphevet da den andre saken mot Pell ble trukket.

Blant dem som nå er stevnet og trues med fengsling, er redaktørene i flere av Australias største aviser. I tillegg er landets ledende mediehus stevnet for retten, som etter planen settes 15. april.

Anket

For to uker siden ble Pell dømt til seks års fengsel for voldtekt og overgrep mot de to guttene. Bare ett av ofrene lever i dag; den andre døde av en overdose.

Pell, som var erkebiskop i Melbourne på 1990-tallet, er den øverste geistlige som er tiltalt og dømt for overgrep. Han har anket dommen.