Et USA ledet av Joe Biden er utrygt, hevder Donald Trumps TV-reklamer. Nå sender presidenten flere uønskede og omstridte styrker til storbyer ledet av Demokratene.

Demonstranter blir arrestert, banket opp og ført bort i sivile biler av føderale sikkerhetsstyrker uten politiskilt.

Det forteller videoer og meldinger som kommer fra Portland, en by hvor Trump har sendt sikkerhetsstyrker for å slå ned på «Black Lives Matters»-demonstrasjoner som har vart i mange uker.

Usikkerhet rundt sikkerhetsstyrkenes rolle

CNN er blant mediene som har videreformidlet video av en demonstrant som blir plassert i en sivil bil av to personer med kamuflasjeuniformer og tildekkede ansikter.

Mange er usikre på hvem de utsendte styrkene er og hva de kan gjøre mot demonstrantene.

– Selv folk som meg, som har vært i militæret lenge, må se lenge og nøye for å forstå hvem disse folkene er. For den vanlige borger ser det ut som om det er militæret som er satt inn for å undertrykke amerikanere, selv om det ikke er tilfellet, sier David Lapan til The New York Times.

Han er en tidligere marineoffiser og var talsperson for det amerikanske sikkerhetsdepartementet i starten av Trumps presidentperiode. Han kaller synet av sikkerhetsstyrkene nedslående.

Donald Trump sier derimot at sikkerhetsstyrkene gjør en fantastisk jobb, og at de er satt inn for å stanse venstreradikale krefter. Nå sender han også lignende styrker til Chicago og Alberqueue i delstaten New Mexico.

Fakta Organisering av politiet i USA I USA finnes det nesten 18.000 ulike politietater, som er organisert på ulike nivå. I Norge kjenner mange til bypoliti som New York Police Department (NYPD) og sheriffene som jobber på nivået under delstaten. I tillegg finnes det også militærpoliti, delstatspoliti og føderalt politi som kan settes inn når det skjer hendelser av nasjonal viktighet. Donald Trump han valgt å sende styrker fra det føderale politiet til Portland for å slå ned på demonstrasjoner. Mange av dem jobber til vanlig i grensepolitiet. Dette skjer mot lokalpolitikernes vilje. Vis mer

– Angrep på demokratiet

Demonstranter i Portland sier de frykter vilkårlige arrestasjoner og vold fra sikkerhetsstyrkene. Nærværet av sikkerhetsstyrkene har opprørt mange.

Ifølge nyhetsbyrået AP har antallet demonstranter i Portland gått opp etter at Trump sendte styrkene til byen.

Lokale politiske ledere ønsker ikke sikkerhetsstyrkene velkommen og mener det hele er et tegn på et autoritært regime.

– Et angrep på demokratiet vårt, sier ordfører i Portland, Ted Wheeler.

– Et grovt angrep misbruk av makt, sier Kate Brown, som er guvernør i Oregon, hvor Portland ligger.

Sender mer politi til nye byer

Utplasseringen av sikkerhetsstyrker handler ikke bare om sikkerhet, men også om politikk. Donald Trump har i valgkampen gjort det til en kampsak å vise at han er en garantist for «lov og orden».

Presidenten sier demonstranter i Portland utfører vold, skyting, drap og annen kriminalitet. Det har vært utrolig i byen, og bygninger er blitt sprayet med graffiti, er blitt satt fyr på og flere har vært i klammeri med politiet.

Nå er Chicago og Alberqueue de neste byene som Trump sender sikkerhetsstyrker til. Ordfører i Chicago, Lori Lightfoot, er ikke uten videre positiv.

– Vi sier velkommen til et faktisk samarbeid velkommen, men vi sier ikke velkommen til et diktatur, sa Lightfoot i går.

Tidligere har presidenten også snakket om å sende føderalt politi til New York, Philadelphia, Detroit, Baltimore og Milwaukee.

Felles for alle de nevnte byene er at de har en ordfører fra Det demokratiske parti.

Reklame som skremmer

Samtidig som Trump sender styrker til byer ledet av Demokratene, ruller en politisk reklame på TV. Den forteller at Demokratenes presidentkandidat, Joe Biden, vil gjøre USA utrygt ved å kutte i støtten til politiet.

En gammel dame hører noen bryte seg inn hos henne får bare telefonsvarer når hun ringer politiet.

Filmen ender med at kvinnen overfalles av tyven og beskjeden: «Du vil ikke føle deg trygg i Joe Bidens Amerika», etterfulgt av presidenten som sier «Jeg er Donald Trump, og jeg går god for dette budskapet».

Filmen, og to andre lignende filmer, er blitt vist på amerikansk TV de siste 20 dagene. Prislappen som Trumps valgkampstab betaler er 182 millioner kroner.

Sikkerhet er et hovedpoeng for Donald Trump som i juni utnevnte seg til «president for lov og orden». Tidligere har det samme temaet vært en suksess for amerikanske presidenter som Richard Nixon og Ronald Reagan.

Lokale og nasjonale styrker i konflikt

Trumps bruk av nasjonale sikkerhetsstyrker har også vekket til live en debatt om hvor grensene mellom USAs mange politietater går. Amerikansk politisektor består av nesten 18.000 ulike enheter.

Det er ikke uproblematisk at presidenten setter inn nasjonale sikkerhetsstyrker som utøver politimyndighet i byer der lokalt politi og politikere ikke ønsker deres nærvær.

Professor i konstitusjonell rett ved Cornell University, Michael Dorf, sier at det er en helt ekstraordinær tanke at føderale myndigheter kan gå inn og gjøre hva de vil uten samarbeid med lokale myndigheter. Unntaket er i en borgerkrig, mener Dorf.

Også jusprofessor ved Universitetet i Texas, Stephen Vladeck, er kritisk. Han sier til The Washington Post at sikkerhetsstyrkene i Portland har endt opp med å utføre handlinger som det ikke er meningen at denne typen styrker skal gjøre.

Representanter for departementet for innenlands sikkerhet sier til The Washington Post at styrkenes egentlige oppdrag er å beskytte rettssalen i Portland for angrep. Men de mener at de er blitt tvunget til å gripe inn mot demonstranter fordi det lokale politiet ikke har klart å beskytte deres utsendte tropper.