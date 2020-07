Flere store Twitter-kontoer er hacket. Ukjente gjerningspersoner ber om bitcoin i svindelforsøk.

Joe Biden, Barack Obama, Bill Gates og Kanye West ber om bitcoin, og lover å doble beløpet. Flere kjente personer og selskaper har fått Twitter-kontoene sine kompromittert.

Joe Bidens Twitter-konto er en av flere kontoer som er blitt hacket onsdag kveld. Demokratenes presidentkandidat ba om bitcoin på Twitter og lovet å doble beløpet. Patrick Semansky, AP/NTB scanpix

15. juli 2020 23:11 Sist oppdatert nå nettopp

Slik så meldingen ut på Twitter-kontoen til demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

Meldingene ligger ute i kort tid før de blir fjernet, men dukker raskt opp igjen. Joe Biden, Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Kanye West, Elon Musk og selskapene Apple og Uber er blant kontoene som er blitt utsatt for svindelforsøket.

Disse kontoene har til sammen godt over 100 millioner følgere på det sosiale mediet. Også personer med langt færre følgere og uverifiserte kontoer får meldingen spredd fra sin Twitter-konto.

Twitter skriver i en melding på det sosiale mediet, at selskapet er klar over problemet:

«Vi er klar over en sikkerhetshendelse som berører kontoer på Twitter. Vi undersøker problemet og tar grep for å løse det. Vi vil komme med mer informasjon snart.»

Lover å doble beløp

Bare man sender inn et beløp i kryptovalutaen bitcoin innen 30 minutter, skal man få det dobbelte tilbake, lover svindlerne. Søndag kveld ble det også skrevet fra tidligere president Barack Obamas konto at han så langt skal ha sendt tilbake 40.000 dollar.

Og det kan se ut som om det har virket: Over en million norske kroner er overført til bitcoin-adressen sent onsdag kveld.

Roar Thon er fagdirektør for sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM):

– Det er for tidlig å si noe om hva årsaken er. Men jeg er ikke overrasket over at kjente personer og kjente merkevarer som dette er et mål for å bli misbrukt, som de tydeligvis blir i kveld, sier Thon.

Saken oppdateres.

Fakta Bitcoin og bitcoinadresser Bitcoin er verdens eldste kryptovaluta – en virtuell valuta som ikke er koblet til noen sentralbank. En såkalt blokkjede – en digital, desentralisert regnskapsbok – sikrer transaksjonene. Disse er åpent tilgjengelige. En bitcoinadresse tilsvarer et kontonummer i en vanlig bank. Hvis du sender bitcoin til en annens bitcoinadresse, kommer de inn på vedkommendes konto, eller «bitcoinlommebok». Man ser ikke hvem som eier en adresse. I motsetning til kontonumre blir nye bitcoinadresser vanligvis generert for hver nye transaksjon. Det gjør det vanskeligere å spore transaksjonene. Vis mer

