Politirazzia mot mulig dieseljuks med Fiat Chrysler og Iveco

Etterforskere i Tyskland, Sveits og Italia slo onsdag til mot Fiat Chrysler og Iveco som mistenkes for å ha utstyrt biler med utstyr som narrer utslippstester.

Påtalemyndigheten i tre land gikk til aksjon i etterforskningen av mulig utslippsjuks hos Iveco og Fiat Chrysler. Frank May / NTB scanpix

NTB-AFP

Nå nettopp

Påtalemyndigheten i den tyske delstaten Hessen sier at ti næringseiendommer i tre land ble ransaket i en koordinert aksjon.

Bilprodusentene er mistenkt for å ha installert utstyr som sørger for lavere utslipp i laboratorietester enn på veien, slik at kjøretøyene fremstår som mindre forurensende. Ifølge påtalemyndigheten kan slike enheter ha vært brukt på biler fra Iveco og merker som Alfa Romeo, Jeep og Fiat.

Volkswagen har stått i sentrum for utslippsjukset, men også andre produsenter har vært innblandet. Amerikansk-italienske Fiat Chrysler betalte for halvannet år siden 515 millioner dollar i et forlik i USA. En leder i selskapet ble senere siktet for å ha villedet amerikanske myndigheter.