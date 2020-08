FN: Minst 45 døde i forlis i Middelhavet

Minst 45 flyktninger og migranter mistet livet da en båt forliste utenfor Libyas kyst, ifølge FN.

NTB

19. aug. 2020 19:55 Sist oppdatert 9 minutter siden

Det er det dødeligste forliset som er registrert i området så langt i år.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) opplyser at 37 overlevende, hovedsakelig fra Senegal, Mali, Tsjad og Ghana, ble reddet av lokale fiskere og deretter tatt til fange da de gikk i land. De fortalte til ansatte i FNs migrasjonskontor IOM at 45 andre, blant dem fem barn, mistet livet da båtens motor eksploderte utenfor kysten av Zwara mandag denne uka.

– Vi ber stater om å raskt reagere på disse hendelsene og systematisk sørge for en trygg havn for folk som reddes til sjøs, sier IOMs Libya-avdeling i en melding på Twitter onsdag kveld.

– Nylige forsinkelser og mangelen på hjelp er uakseptabelt, heter det videre.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding