Biden hamret løs mot Trump i landsmøtetalen: – Perioden da vi logret for diktatorer, er over

NEW YORK (Aftenposten): Eksperter mener Team Trump har gått på en strategisk smell. – Demokrater over hele USA puster lettet ut etter dette, sier tidligere Obama-rådgiver.

Joe Biden lover å «lede USA ut av mørket» om han blir president. KEVIN LAMARQUE / X00157

21. aug. 2020 05:58 Sist oppdatert nå nettopp

Det var en tale Joe Biden (77) hadde drømt om å holde i mange tiår.

Første gang han stilte som presidentkandidat var ved valget i 1988. Da trakk Biden seg før nominasjonsvalgene. Andre gang var i 2008. Da ga Biden opp etter å ha fått én prosent i Iowa.

Også tredje forsøk så ut til å havarere. Biden skuffet i de tre første nominasjonsvalgene, men slo tilbake med brakseier i Sør-Carolina. Da Bernie Sanders kastet inn håndkleet i april, var seieren i boks.

Denne uken ble Biden formelt nominert, og torsdag kveld kunne han endelig innta podiet som partiets presidentkandidat – over 30 år etter at han prøvde første gang.

– Jeg er en demokratisk kandidat, men jeg vil være en amerikansk president. Jeg vil jobbe like hardt for dem som støttet meg som for dem som ikke støttet meg, sa Biden.

«SKUT. MEG. NÅ.» Forholdet mellom Obama og Biden har ikke bare vært en dans på roser.

– Utilgivelig

Han kom med ramsalt kritikk av den sittende presidenten, men nevnte aldri Trump ved navn.

– Han har ikke maktet å beskytte oss. Han har ikke maktet å beskytte Amerika. Og det, mine kjære landsmenn, er utilgivelig, sa Biden.

Han beskyldte Trump for å tro at jobben kun handler om han selv, ikke om amerikanere flest.

Nattens tale blir omtalt som den viktigste i Joe Bidens karriere. Han holdt den i hjemstaten Delaware. Her med kona Jill Biden. KEVIN LAMARQUE / X00157

Ikke mer diktator-logring

Biden mener USA står midt i en «perfekt storm». Han tegnet et dystert bilde av hvordan Trumps andre presidentperiode vil kunne se ut.

– Hvis presidenten blir gjenvalg vet vi hva som vil skje. Antall smittede og døde vil forbli altfor høyt. Små familieeide butikker vil måtte stenge for godt. Vanlige familier vil slite med å klare seg, og samtidig vil den rikeste prosenten få flere titalls milliarder dollar i nye skatteletter.

Biden gjorde det klart at han vil behandle USA allierte langt bedre enn Trump har gjort. Andre kan vente seg en tøffere tone.

– Jeg vil gjøre det klart for våre motstandere at perioden da vi logret for diktatorer, er over.

Hvordan skal vi snakke om Kamala Harris? | Christina Pletten

– En av Bidens beste

CNNs Jake Tapper mener talen er en av de beste Biden noen gang har holdt. Fox News-programleder Chris Wallace omtaler det som en «enormt effektiv tale».

Flere peker på at Trumps valgkamp kan ha gått på en taktisk bommert ved å fremstille Biden som en gammel og mentalt forvirret mann.

– Biden stakk et stort hull i den karakteristikken, slår Wallace fast.

Matthew Yglesias, spaltist i nettstedet Vox, peker på det samme.

– Folk har advart Team Trump om at strategien om å senke forventningene til Bidens taleevner, ville slå tilbake på dem. Vel, nå skjedde det, skriver han på Twitter.

Van Jones, en tidligere Obama-rådgiver, sier til CNN at han var «litt redd for at Biden skal si noe dumt».

– Forventningene er veldige lave. Og så kommer han ut og gir en ekstraordinær tale. Demokrater over hele USA puster lettet ut etter dette, slår Jones fast.

