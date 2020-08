Tusenvis feiret statskuppet i Mali

Utstyrt med vuvuzelaer og flagg, tok tusenvis til gatene i Mali natt til lørdag for å feire statskuppet i landet. – Vi vant, lød jubelropene.

Flere tusen demonstrerte i Mali for å feire militærkuppet fredag og natt til lørdag. AP Photo/NTB scanpix

NTB-Ritzau

Nå nettopp

Militæret i Mali avsatte tirsdag president Ibrahim Boubacar Keita og kuppet makten i det afrikanske landet. De har varslet et sivilt overgangsstyre som skal forberede nyvalg.

Det tok tusenvis av maliere til gatene for å feire fredag kveld og utover natta. I hovedstaden Bamako lød lyden av vuvuzelaer, instrumentet som ble kjent verden over under fotball-VM i Sør-Afrika.

Flere var omsvøpet i det maliske flagget.

«Folkets seier»

Opposisjonskanalen M5-RFP hadde på forhånd døpt massedemonstrasjonene en «feiring av det maliske folkets seier».

– Jeg er henrykt, vi vant, sier 38-åringen Mariam Cisse.

Opprørstalsmannen og obersten Ismaël Wagué var blant talerne under feiringen i gatene. Han hyllet folket.

– Vi avsluttet bare det arbeidet dere startet, og vi kjenner oss igjen i deres kamp, sa han.

Goodluck til landet

Han kunne også fortelle at det vestafrikanske samarbeidet ECOWAS vil sende en delegasjon til Mali lørdag. Delegasjonen vil bli ledet av den tidligere nigerianske presidenten Goodluck Jonathan i et forsøk på å finne løsninger.

Kuppet mot president Ibrahim Boubacar Keita har utløst internasjonale reaksjoner. Både Frankrike og vestafrikanske land har protestert, og Jonathan vil nå lede arbeidet med å finne en løsning.

Kuppmakerne i Mali har blant annet gått med på å gi FN tilgang til den avsatte presidenten, og frigjort to andre ledere som ble pågrepet under tirsdagens kupp.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding