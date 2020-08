DR: Dansk spionasjeskandale involverer USA-samarbeid

Den pågående etterretningsskandalen i Danmark er knyttet til et hemmelig etterretningssamarbeid med USA, ifølge Danmarks Radio (DR).

Sjefen for Forsvarets etterretningstjeneste i Danmark, Lars Findsen, er permittert som følge av den pågående etterretningsskandalen. Ida Guldbæk Arentsen/ Ritzau Scanpix / NTB scanpix

NTB-Ritzau

Forsvaret efterretningstjeneste (FE) skal ifølge DR ha gitt den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA tilgang til store mengder elektroniske data. Danske myndigheter vil ikke kommentere opplysningene.

Både FE-sjef Lars Findsen og hans forgjenger Thomas Ahrenkiel ble denne uken permittert fra sine stillinger. Bakgrunnen var at FE hadde fått kraftig kritikk fra et kontrollutvalg for etterretningstjenesten.

Flere anonyme kilder sier til DR at mye av kritikken dreier seg om hemmelig samarbeid mellom FE og NSA. Den amerikanske etterretningsorganisasjonen skal ha fått tilgang til store mengder rådata fra en type kabel som både brukes til telefonsamtaler, internett, tekstmeldinger og annen digital kommunikasjon.