Orkan i kategori 4 har truffet USAs sørkyst – 620.000 personer evakuert

Orkanen Laura har truffet USAs sørkyst med svært ødeleggende kraft torsdag. Hundretusener er evakuert. I Karibia har stormen allerede krevd 25 liv.

Orkanen Laura ventes å nå kysten til de amerikanske delstatene Texas og Louisiana med svært ødeleggende kraft. NOAA/AP/NTB scanpix

25. aug. 2020 21:49 Sist oppdatert nå nettopp

Orkanen Laura styrket seg kraftig før den feide inn over land nær Cameron rundt fem mil øst for grensen til Texas rundt klokken åtte norsk tid torsdag morgen.

– Den vil fortsette å få potensielt katastrofale følger, sier The National Hurricane Center.

Orkanens nordlige øyevegg, (ring av tordenskyer rundt orkanens øye red. anm) traff land over Cameron Parish.

Lokale værmeldere mener ifølge nyhetsbyrået AP at vinden kan øke til en styrke som kan rive i stykker bygninger, jevne trær med jorden og «slenge biler rundt som leketøy».

Laura omtales som «ekstremt farlig» av USAs nasjonale orkansenter (NHC) onsdag.

Orkanen ble onsdag kveld oppgradert til kategori 4, og er nå på vippepunktet til å regnes som en kategori 5-orkan. 5 er den kraftigste kategorien på skalaen.

Mer enn 420.000 personer i Texas og rundt 200.000 i Louisiana måtte onsdag evakueres i påvente av ekstremværet.

Storm på twitter

Etter at Laura traff land har videoene av stormen blitt flere og flere på twitter. En av dem viser en campingvogn som blir blåst sidelengs i Lake Charles, en annen bygninger som begynner å gå i oppløsning i stormen.

Vindkastene begynner å påvirke bevegelsene i sjøen før orkanen Laura skal treffe USAs østkyst sent onsdag eller tidlig torsdag lokal tid. Bildet er tatt i Galveston i Texas. Brett Coomer/Houston Chronicle via AP/NTB scanpix

Satellittbilder viser at orkanen Laura styrker seg raskt, ifølge amerikanske statsmeteorologer. CIRA/NOAA / NTB scanpix

Viruset gjør evakueringen vanskeligere

Flere tusenvis av mennesker er fraktet til ulike evakueringssteder, blant annet i storbyene San Antonio, Dallas og Austin i Texas. Store beredskapsmannskaper blir også mobilisert i begge delstatene, inkludert nasjonalgarden. Det er første gang Louisinia tar i bruk delstatens nasjonalgarde siden 2012.

Evakueringen blir vanskeliggjort av den pågående pandemien, og både Texas og Louisiana er hardt rammet av viruset. Før soloppgang torsdag sluttet imidlertid hotellene i Austin å ta imot evakuerte fordi de skal ha gått tom for ledige rom.

Flere har i tillegg uttrykt bekymring for å samle mange mennesker på store, folksomme evakueringsområder. Vanligvis ville man blant annet tatt i bruk skoler som tilfluktssteder. I stedet blir evakuerte innbyggere i stor grad sendt for å søke ly i hotellrom betalt for av statlige og lokale myndigheter, i et forsøk på å sikre sosial distansering, skriver Texas Tribune.

Restriksjoner på offentlig transport som følge av koronaviruset har blant annet medført at det har tatt lengre tid for mange innbyggere å komme seg ut fra utsatte områder.

Delstatsmyndigheter er svært klare på at det begynner å haste å få folk ut av de spesielt utsatte områdene.

Store folkemengder samlet på ett sted er ikke etter koronaforskriftene. Men i arbeidet med å få folk i sikkerhet før orkanen treffer land, har dette så langt vært vanskelig å unngå flere steder i delstatene Texas og Louisiana. Mark Mulligan / AP / NTB scanpix

Flere steder i Texas blir evakuerte innbyggere busset til delstatshovedstaden Austin, for å søke ly for orkanen Laura som nå er oppgradert til kategori 4. David J. Phillip / AP / NTB scanpix

Strømbrudd og store skader

Vindstyrken i orkanen har allerede blitt målt til 220 kilometer i timen, men det er ventet at man kan komme opp i 233 kilometer i timen før stormen treffer land, ifølge NHC.

– Vi forventer store strømbrudd og at mange trær rives over ende. Hjem og forretninger vil bli skadet, sier Donald Jones, statsmeteorolog i Lake Charles i Louisiana, som ligger midt i orkanens ventede bane.

Torsdag morgen er det allerede meldt om 13.000 strømbrudd i de to rammede delstatene, ifølge CNN.

– Dette kommer til å bli svært alvorlig, legger Jones til.

Mer enn 420.000 personer i Texas og rundt 200.000 i Louisiana evakueres i påvente av ekstremværet. Gerald Herbert / AP / NTB scanpix

NHC advarer også om mulighet for stormflo inntil 48 kilometer fra kystlinjen i Louisiana og Texas, samt store bølger. Vannet er ventet å kunne stige så mye som 6 meter.

– Det er svært vanskelig for mange å forestille seg at en vegg av vann høyere enn to etasjer, slår inn over kysten vår, men det er dette som kommer til å skje, sa statsmeteorolog Benjamin Scott fra det føderale byrået National Weather Service på en pressekonferanse onsdag.

Kan ramme allerede vanskeligstilte lokalsamfunn

Det er ikke lenge siden flere av de utsatte områdene opplevde hvor store skader ekstremvær kan påføre et lokalsamfunn. I 2017 brakte orkanen Harvey med seg enorme ødeleggelser, blant i den sørøstlige regionen av Texas i 2017. Her finner man flere svært fattige områder og nabolag.

Et eksempel er i kystbyen Port Arthur hvor store deler av befolkningen er evakuert det siste døgnet. Her sliter mange fortsatt med å komme seg på fote igjen etter stormen i 2017 som førte til at byen lå under vann i flere dager. Nesten 28 prosent av byens befolkning lever under fattigdomsgrensen, og mange har fortsatt ikke hatt råd til å reparere skadene på egne hjem forårsaket av orkanen Harvey, skriver Washington Post.

Issac Alvarado skrur fast sponplater foran vinduer og dører utenfor en butikk i Galveston i Texas tirsdag, i påvente av orkanen Laura. David J. Phillip / AP / NTB scanpix

Orkanen har allerede rammet Karibia hardt

Tidligere denne uken forårsaket den forestående orkanen store ødeleggelser i Haiti og Den dominikanske republikk. Her har minst 25 personer mistet livet.

Også Cuba ble truffet av stormen, uten at noen der har mistet livet.

Over 100 oljeplattformer i Mexicogolfen ble evakuert, og 80 prosent av oljeproduksjonen ble avbrutt.

Laura truer også de store oljeraffineriene i Lake Charles i Lousianna og Beaumont-Port Arthur i Texas.

Innbyggere i New Orleans i Louisiana forbereder seg på ekstremværet som er ventet å slå innover sørkysten torsdag norsk tid. Kathleen Flynn / Reuters / NTB scanpix

